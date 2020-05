Buste d'immondizia lasciate a terra da chi non pratica la raccolta differenziata. Bottiglie di vetro, flaconi di plastica, lattine arrugginite, tubi di gomma, scatole e scatoloni. E l'elenco potrebbe continuare ancora a lungo. Così è ridotto il pazzale coperto annesso all'ex discount di largo De Gasperi, di fronte alla villa dinamica Falcone e Borsellino.

Nella struttura, denominata Centro commerciale e direzionale Paradiso, hanno sede sul retro studi professionali e uffici di società sul piano rialzato, mentre la parte anteriore, che anni fa ospitava il discount Mini Prezzi, da tempo è vuota.

Il Tribunale amministrativo regionale di Pescara, con la sentenza numero 183 del 2011, ha annullato il provvedimento con cui lo Sportello unico delle attività produttive dell'Associazione dei Comuni del comprensorio Trigno-Sinello "un insediamento edilizio denominato Centro direzionale Paradiso".

Le aree inutilizzate sono diventate terra di nessuno.