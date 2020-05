E' aperto da oggi a Vasto il centro fitness Curves. Di cosa si tratta? Di una palestra specializzata per le donne, caratterizzata da un allenamento completo di 30 minuti, con un programma di controllo del peso che è divertente, veloce e sicuro, ma soprattutto molto efficace per la perdita di chili, di taglia o semplicemente per mantenersi in forma. Un metodo che funziona, un sistema diffuso in tutto il mondo, Curves è infatti la palestra al femminile leader mondiale, con 10.000 centri fitness in 85 nazioni, mentre in Italia ci sono già 30 franchising aperti. Ne abbiamo parlato con Maria Di Pilla, una dei titolari.

Perché hai deciso di aprire un club Curves.

Pesavo oltre 100 kg e non stavo bene, essendo ancora giovane mi ero resa conto che era arrivato il momento di cambiare stile di vita. Ho iniziato quindi a mangiare sano, ma non bastava, tutti sanno che per stare in forma c’è bisogno di svolgere attività fisica. Una delle ragioni principali per cui non frequentavo centri fitness era il tempo. Quando un bel giorno una mia amica mi ha proposto di visitare il club Curves della mia città, e da lì la svolta, ho perso 30 kg. Ho cominciato ad essere più energica, allegra e sorridente, non solo perché ero più a mio agio nella società, ma soprattutto perché frequentare un club Curves mi faceva vivere in un ambiente sereno e mi faceva staccare la spina dalla solita routine quotidiana. Ho deciso quindi di condividere uno dei più grandi successi della mia vita con tutte le donne e continuare con loro il mio percorso a Vasto, città dove venivo in vacanza e della quale sono innamorata.



Cos'è Curves e perché funziona?

Curves è diverso, è un centro fitness per sole donne, funziona perché offre un allenamento completo cardio e di rafforzamento in soli 30 minuti, nel corso dei quali si bruciano ogni volta fino a 500 calorie. Il rafforzamento per molto tempo è stato un elemento mancante nel fitness per donne, ma è cruciale per un corpo in salute. Chilo dopo chilo, i muscoli bruciano più calorie del grasso e sono pure più belli. Una dieta senza un allenamento per rafforzare la muscolatura porta alla perdita della massa muscolare e conseguentemente diventa più difficile perdere peso. Il rafforzamento è utile anche per le ossa. L'attività cardio sostenuta mantiene il cuore nella condizione di allenamento prevista per almeno 30 minuti, fa bruciare molte calorie, aumenta la capacità polmonare e costituisce un ottimo esercizio aerobico. Tutto questo si realizza in soli 30 minuti 3 volte a settimana

Il circuito è costituito da macchinari per la resistenza che fanno lavorare ogni principale gruppo muscolare, due muscoli alla volta.

Inoltre, grazie alle istruttrici Curves, che motivano ed insegnano, c’è la certezza di raggiungere immediatamente gli obiettivi stabiliti. Che si voglia perdere peso e centimetri, acquistare energia o tono, o semplicemente tenersi in forma il circuito Curves è quello che fa per voi. Inoltre, vi posso assicurare che è anche molto divertente.

Cos’ha di speciale il metodo Curves?

Le macchine sono progettate specialmente per le zone che più preoccupano le donne: fianchi, addominali, busto, gambe, vita, braccia.

30 minuti di allenamento sono sufficienti?

Sì, il sistema di allenamento Curves è stato creato appositamente per le donne di oggi. Una donna che lavora o studia, bada ai suoi figli, alla casa, cerca quel poco tempo per se stessa e sentirsi meglio.



Curves è una palestra per donne di tutte le età?

L’età delle nostre clienti va dai 14 anni (con il consenso dei genitori) in poi. In alcuni club abbiamo signore con più di 60 anni. Il nostro circuito può essere utilizzato anche da signore con un’età avanzata in quanto non presenta pesi morti. Allo stesso tempo, una donna con alti livelli di allenamento, potrà verificare il buon rendimento del sistema Curves. Il metodo Curves nasce dalla combinazione di un allenamento aerobico e un allenamento di forza.



A che scopo vengono le donne a Curves?

Vengono per diminuire di peso e di taglia, per tonificare o mantenersi in forma, per motivi medici, come alla fine di un parto e per ritornare in forma, ci sono diversi motivi.

Avete diete?

Sì, in alcuni dei nostri centri stiamo già commercializzando il nostro programma di dieta Curves Complete. Si tratta di un programma che è stato studiato nei minimi dettagli negli Usa. È un programma per perdere peso in maniera razionale, che combina dieta ed esercizio. Molto presto inseriremo questo programma anche nel nostro club.



Avete offerte speciali?

Sempre, ogni mese abbiamo differenti offerte. La cosa migliore è chiamare il nostro club e informarsi.



Dove si trova il club Curves a Vasto?

In Via Ciccarone (dietro Laccetti e l'erboristeria Lo Speziale), sarà un piacere mostrare, a tutte coloro che sono interessate il nostro centro fitness. Faremo in modo che ogni donna raggiunga l’obiettivo stabilito e torni a casa soddisfatta perché, la curva più bella di ogni donna, è il suo sorriso.



E' vero che non ci sono orari?

A Curves, durante il periodo di apertura, si può venire all’orario che si vuole, in qualsiasi giorno della settimana. Non ci sono vincoli nè sull’orario nè sui giorni. Durante la prima settimana, da lunedì 7 ottobre a venerdì 11 ottobre, faremo orario continuato dalle 09.00 alle 19.00. In questi giorni comunicheremo alle signore l'orario ufficiale.

Perché scegliere Curves?

Curves è il più grande franchising di fitness del mondo!

Curves possiede oltre 10.000 sedi in oltre 85 Paesi!

Curves è la prima struttura per il fitness e la perdita peso concepita per le donne

Curves offre una soluzione unica, esercizi ragionevoli e risultati concreti

Curves fa lavorare ogni principale gruppo muscolare con allenamenti per il rafforzamento, cardio e stretching in soli 30 minuti, tre volte alla settimana.

Curves ha condotto il più vasto studio della storia sul fitness per le donne



Come possono contattarvi le donne interessate?

Ai numeri 345.6479177 e 0873.370584. Daremo loro tutte le informazioni richieste per poi ricontattarle e invitarle a visitare il centro, eseguire l’analisi della figura, stabilire degli obiettivi da raggiungere e mostrando il nostro programma, il tutto gratuitamente e senza impegno. Solo un’ultima parola rivolta a tutte le donne, vi aspettiamo!





Per informazioni

Curves Vasto, via Ciccarone 262, (dietro Laccetti e l'erboristeria Lo Speziale)

Orari: Da lunedì a venerdì dalle 9.00 alle 19.00

Telefono: 345.6479177, 0873.370584

Indirizzo mail: curves.vasto@gmail.com

Pagina Facebook Curves Vasto

Titolari: Maria e Biagio

Istruttrici: Ilaria e Filomena

Informazione pubblicitaria