Poliziotti e carabinieri non sono passati inosservati davanti all'ingresso dei giardini di Palazzo D'Avalos.

E' lì che sono intervenuti perché due turisti erano rimasti chiusi dentro e non sapevano come uscire.

E' di stamattina la disavventura di due inglesi che avevano scelto Vasto per trascorrere un fine settimana al di fuori della stagione balneare visitando la città antica.

Giunti davanti a Palazzo D'Avalos, hanno deciso di entrare. Affascinati dai giardini napoletani della storica residenza dei marchesi, li hanno visitati e si sono affacciati dalla balconata a vedere il panorama del Goldo di Vasto e a scattare qualche foto.

Ma, all'ora della chiusura (che sul sito www.museipalazzodavalos.it è indicato alle 12.30), nessuno si era accorto che due persone erano ancora all'interno perimetro del Palazzo.

E così ai due turisti altro non è rimasto da fare, se non chiedere aiuto. Le forze dell'ordine hanno contattato chi di dovere per liberare gli ospiti rimasti chiusi dentro.