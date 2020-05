Mario Lemme è pronto al debutto sulla panchina della Vastese, a Francavilla i biancorossi cercano il riscatto dopo la sconfitta interna di domenica scorsa contro il San Nicolò costata la panchina a Nicola Di Santo. La vittoria manca dalla prima giornata, 2-1 contro il Miglianico, poi una sconfitta a Roseto, due pareggi e la debacle interna di una settimana fa.

In settimana il nuovo tecnico ha provato il 4-2-3-1, due le opzioni, la prima prevede Cialdini tra i pali, una difesa con Pantalone e Berardi terzini, Spagnuolo e Irmici al centro, Avantaggiato e Battista davanti alla difesa, Di Vito con Cardone e Balzano sui lati e Antignani in avanti. L’alternativa invece è quella che vede la stessa difesa, ma con D’Adamo e Battista davanti, Avantaggiato con Di Vito e Soria larghi e Antignani in avanti. Si cerca la soluzione in casa, uno tra Avantaggiato e Di Vito potrebbe essere chiamato a dettare i tempi della manovra. Infortunati Benedetti e Torres che non saranno della partita. Dirige Gabriele Scatena di Avezzano, gli assistenti sono Dioletta e Conoscitore di Teramo.

Il Vasto Marina cerca la prima vittoria in casa contro il Montorio, la squadra di Baiocco viene dal 3-0 contro la Torrese, non sarà una gara facile, ma è un avversario alla portata della squadra di Baiocco che se la può giocare. All'Aragona arbitra Diego Di Tondo di Barletta coadiuvato da Pantalone e Frati di Pescara. In cerca di riscatto anche il San Salvo che ospita il River Casale, questa sembra essere l'occasione giusta per rimettersi in carreggiata. La Virtus Cupello fanalino di coda dovrà provare a fare punti in casa del Miglianico per uscire dalle zone basse, sembra dura sulla carta, ma se gli uomini di Memmo giocano come contro l'Avezzano possono riuscirci.

In Promozione il Real Tigre è impegnato alle 15.30 a Castel Di Sangro, i ragazzi di Liberatore puntano tornare a casa coni 3 punti.

Il programma della sesta giornata. Domenica 6 ottobre ore 15.00. Altinrocca-Alba Adriatica 1-1 (giocata sabato), Avezzano-Pineto, Civitella Roveto-Torrese, Francavilla-Vastese, Miglianico-Virtus Cupello, San Nicolò-Capistrello, San Salvo-River Casale, Vasto Marina-Montorio, Acqua&Sapone-Rosetana

La classifica. Avezzano e San Nicolò 13, Capistrello e Torrese 11, Pineto 10, Alba Adriatica* 9, Miglianico 8, Francavilla, Montorio e Rosetana 7, Civitella Roveto e Vastese 5, River Casale 4 e Altinrocca* 4, San Salvo e Vasto Marina 3, Acqua&Sapone 2, Virtus Cupello 1 (*= una partita in più)

Il prossimo turno, settima giornata. Domenica 13 ottobre ore 15.00. Alba Adriatica-Avezzano, Capistrello-Acqua&Sapone, Montorio-San Nicolò, Pineto-Civitella Roveto, River Casale-Vasto Marina, Rosetana-Miglianico, Torrese-Francavilla, Vastese-San Salvo, Virtus Cupello-Altinrocca