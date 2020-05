La Vastese vince 2-1 a Francavilla e torna alla vittoria dopo cinque giornate davanti ad una nutrita rappresentanza di propri tifosi al seguito.

I biancorossi chiudono il primo tempo sullo 0-0 e vanno in vantaggio nella ripresa, al 52', con un grandissimo gol di Battista che parte da centrocampo salta gli avversari, entra in area e conclude a rete.

Al 75' pareggiano i padroni di casa con Lalli e in seguito arriva la rete della vittoria di Avantaggiato all'80', un altro bellissimo gol, da fuori area.

Debutta dunque con una vittoria il nuovo allenatore Mario Lemme contro mister Stefano Bellè, suo compagno di squadra ai tempi del Pescara nella stagione 2002/03.



Non è stata una partita semplice, ma con questi 3 punti la Vastese raggiunge quota 8 in classifica, insieme a Montorio e Rosetana, e si avvicina alla zona play off, che ora è distante 3 lunghezze.

La Vastese è scesa in campo con il nuovo modulo 4-2-1-3, con Cialdini in porta, Spagnuolo e Irmici centrali di difesa, Berardi e Cardone terzini, davanti alla difesa la coppia D'Adamo-Battista, Avantaggiato più avanzato a dettare i tempi della manovra, davanti a lui Antignani con Di Vito e Soria a supporto.

Nel prossimo turno in casa alle 15.00 arriva in San Salvo, a quota 6 punti, che oggi ha vinto 2-0 tra le mura amiche contro il River Casale.

Tabellino

Francavilla-Vastese 1-2 (0-0)



Reti: 52’ Battista (Vastese), 75’ Lalli (Francavilla), 80’ Avantaggiato (Vastese)

Francavilla: Di Quinzio, Di Sabatino, Galasso, Milizia, Campagna, Verdecchia, Vitale (58’ Dragani), D’Alesio, Lalli, Contini, De Lucia (85’ Miele). A disposizione D’Orazio, Ferrante, Ciccocioppo, Di Muzio. Allenatore Stefano Bellè

Vastese: Cialdini, Berardi, Cardone (80’ Triglione), Battista, Irmici, Spagnuolo, D’Adamo (67’ Galiè), Avantaggiato, Antignani (65’ Balzano), Soria, Di Vito. A disposizione Cianci, Catenaro, Napolitano, Tricase. Allenatore Mario Lemme

Arbitro: Gabriele Scatena di Avezzano (Dioletta e Conoscitore di Teramo)

Ammoniti: Irmici (Vastese), D’Adamo (Vastese), Soria (Vastese), Di Sabatino (Francavilla), Vitale (Francavilla), D’Alesio (Francavilla)

I risultati della sesta giornata. Altinrocca-Alba Adriatica 1-1 (giocata sabato), Avezzano-Pineto 1-0, Civitella Roveto-Torrese 0-1, Francavilla-Vastese 1-2, Miglianico-Virtus Cupello 2-1, San Nicolò-Capistrello 1-1, San Salvo-River Casale 2-0, Vasto Marina-Montorio 0-0, Acqua&Sapone-Rosetana 0-0



La classifica. Avezzano 16, San Nicolò e Torrese 14, Capistrello 12, Miglianico 11, Pineto 10, Alba Adriatica 9, Montorio, Rosetana e Vastese 8, Francavilla 7, San Salvo 6, Civitella Roveto 5, Altinrocca, River Casale e Vasto Marina 4, Acqua&Sapone 3, Virtus Cupello 1



Il prossimo turno, settima giornata. Domenica 13 ottobre ore 15.00. Alba Adriatica-Avezzano, Capistrello-Acqua&Sapone, Montorio-San Nicolò, Pineto-Civitella Roveto, River Casale-Vasto Marina, Rosetana-Miglianico, Torrese-Francavilla, Vastese-San Salvo, Virtus Cupello-Altinrocca