Dopo quattro sconfitte consecutive torna alla vittoria il San Salvo di mister Gallicchio. La compagine sansalvese davanti al pubblico amico ha superato il River Casale 65 per 2-0. A decidere il match sono state le reti realizzare da Giuliano e Quaranta. Nei biancazzurri il giovane tecnico sansalvese deve rinunciare a Marinelli, ancora squalificato, e schiera dal primo minuto l’under Ramundo spostando capitan Giuliano sulla fascia destra di centrocampo e relegando, un po’ a sorpresa, Cappelletti in panchina.



Il primo tiro della partita arriva al nono minuto con una bella conclusione a volo di Gancitano, bloccata da Ferrara. Quattro minuti dopo barcolla il San Salvo: azione di contropiede degli ospiti, Giuliano si trova solo contro due avversari, ma Torsellini non controlla bene il pallone e spreca malamente una ghiotta occasione.



Al 20’ azione travolgente di Giuliano sulla destra che entra in area supera due avversari e di sinistro, con un perfetto tiro all’angolino basso, porta in vantaggio il San Salvo. I biancazzurri giocano bene e ci provano prima, con un tiro da fuori di Gancitano, e poi con Antenucci che, lanciato in velocità, supera la difesa ma viene anticipato dall’estremo difensore ospite tra qualche protesta per un presunto contatto fisico tra i due.



Al 41’ stupendo gesto tecnico di Di Pietro che di tacco serve Izzi, il cross finisce sui piedi di Antenucci che sbaglia clamorosamente il raddoppio, ma la sfera, dopo un tocco di Giuliano, finisce sui piedi del giovane Di Pietro che, con un altro tacco, tira verso la porta ma la difesa ospite si salva in mischia sulla linea. Nella ripresa i locali cercano di amministrare il risultato e ci riescono bene visto che per la prima volta nella stagione la porta difesa da Coccia rimarrà inviolata.



A metà del primo tempo ancora una bella azione di Giuliano ma l’assist a Gancitano non viene capitalizzato dal numero 10 sansalvese. Il raddoppio è nell’aria e infatti al 26’, con un tiro capolavoro da posizione decentrata, Quaranta insacca la sfera dove Ferrara non può arrivare.



Nell’occasione della rete rimedia l’espulsione il tecnico ospite Ricciuti. Gli ospiti cercano una reazione e si rendono pericolosi con Torsellini che sbaglia l’aggancio a pochi passi da Coccia. Al 37’ Gancitano elude in velocità la difesa ospite e si dirige verso il portiere, ma Giuliani gli si appende alla maglia e lo ferma: il direttore di gara assegna la punizione ai biancazzurri ma ammonisce solo Giuliani che a norma di regolamento andava espulso.



Nei minuti finali Antenucci su punizione si rende pericoloso e poco dopo arriva la risposta ospite, sempre su punizione, con Mancini che calcia a lato della porta difesa da Coccia.



Con questa vittoria il San Salvo torna a sorridere e esce dai bassifondi della classifica. Tre punti importanti anche per il morale in vista dell’attesissimo match di domenica all’Aragona tra la Vastese e il San Salvo. Dopo tre giornate mister Gallicchio potrà schierare il bomber Marinelli.





Tabellino

San Salvo-River Casale 2-0 (1-0)

Reti: 20’ Giuliano (San Salvo), 26'st Quaranta (San Salvo).

San Salvo: Coccia, Ramundo (41’st Pollutri), Izzi, Sasso, Lapiccirella, Felice, Giuliano (47’ st Sabella), Quaranta, Di Pietro (28’ st Alberico), Gancitano, Antenucci. A disposizione: Raspa, Del Borrello, Cappelletti, Costantini. Allenatore: Claudio Gallicchio



River Casale: Ferrara, Di Felice, Torsellini, Di Michele (30’ st Di Renzo), Feragalli, Marcelli, Mancini, Del Coco, Stefano (27’ st Di Renzo), Di Giovanni A., Del Zotti (14’ st Giuliani). A disposizione: Esposito, Di Giovanni R., Mastrangelo, Malandra. Allenatore: Luciano Ricciuti



Arbitro: Stefano Papa di Chieti (Recchiuti e Alessi di Teramo)



Ammoniti: Felice, Antenucci, Quaranta, Ramundo (San Salvo), Di Michele, Feragalli, Giuliani (River Casale).



Luca Di Sciascio

Miglianico-Virtus Cupello finisce 2-1 per i padroni di casa che al 17' si trovano in svantaggio, in gol va Diompy che in seguito sbaglierà un calcio di rigore. Nella ripresa pareggia Contestabile, al 48', poi al 64' Quintiliani porta in vantaggio i suoi. Tre minuti dopo il Miglianico resta con un uomo in meno per l'espulsione di Palena, ma il risultato non cambia. Dopo questa sconfitta la Virtus resta all'ultimo posto in classifica con 1 punto, il Miglianico sale a 11. Nel prossimo turno i rossoblu affronteranno in casa l'Altinrocca (4 punti) che sabato ha pareggiato 1-1 in casa contro l'Alba Adriatica.

Tabellino

Miglianico-Virtus Cupello 2-1 (0-1)

Reti: 17′ Diompy (Cupello), 48' Contestabile (Miglianico), 64' Quintiliani (Miglianico)



Miglianico: Palena, Miccoli, Adorante (72' Tortora), Sichetti, Pomposo, Cinquino (81' Granata), Petito, Quintiliani, Contestabile, Marrone, Giandonato (57' Torsellini). A disposizione Di Nardo, Fiaschi, D’Onofrio, Stampone. Allenatore Alessandro Tatomir



Virtus Cupello: Mainardi, Del Bonifro, Antenucci (74' Berardi), Caldarola (60' Schena), Ottaviano, Martelli, Musto (74' Fizzani), Luciano, Alberico, Contigiani, Diompy. A disposizione Ottaviano, Muratore, Baiano, Del Giudice. Allenatore Massimiliano Memmo.



Arbitro: Nappi di Pescara (assistenti: Stringini e Morgante di Avezzano)



Espulso: Palena (Miglianico) al 69'





I risultati della sesta giornata. Altinrocca-Alba Adriatica 1-1 (giocata sabato), Avezzano-Pineto 1-0, Civitella Roveto-Torrese 0-1, Francavilla-Vastese 1-2, Miglianico-Virtus Cupello 2-1, San Nicolò-Capistrello 1-1, San Salvo-River Casale 2-0, Vasto Marina-Montorio 0-0, Acqua&Sapone-Rosetana 0-0



La classifica. Avezzano 16, San Nicolò e Torrese 14, Capistrello 12, Miglianico 11, Pineto 10, Alba Adriatica 9, Montorio, Rosetana e Vastese 8, Francavilla 7, San Salvo 6, Civitella Roveto 5, Altinrocca, River Casale e Vasto Marina 4, Acqua&Sapone 3, Virtus Cupello 1



Il prossimo turno, settima giornata. Domenica 13 ottobre ore 15.00. Alba Adriatica-Avezzano, Capistrello-Acqua&Sapone, Montorio-San Nicolò, Pineto-Civitella Roveto, River Casale-Vasto Marina, Rosetana-Miglianico, Torrese-Francavilla, Vastese-San Salvo, Virtus Cupello-Altinrocca