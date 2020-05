Il Castello 2000 supera 3-1 il Real Tigre, i vastesi restano ancora fermi a quota 2 in classifica e continuano a cercare la prima vittoria stagionale in campionato. Padroni di casa in vantaggio al 19' con Ibishi, poi raddoppiano al 27' con Iacobucci. Nella ripresa arriva anche il terzo gol al 58' con Verlingieri e all'85' accorcia le distanza il Real Tigre con Di Martino.

Una gara condizionata dall'uno due micidiale del Castello 2000 che con due tiri da fuori si è portato in meno di 30 minuti sul 2-0. Nella ripresa il terzo gol ha tagliato le gambe ai vastesi. Dopo l'espulsione di Gentile la squadra di Liberatore ha provato il miracolo, accorciando con Di Martino, entrato al 60', a cinque minuti dal termine e andando vicino al gol con Madonna e Fantasia fermati mentre erano lanciati a rete da due dubbi fuorigioco.

Nel prossimo turno, in programma sabato alle 15.30 al campo sportivo di Vasto Marina, il Real Tigre ospiterà il Lauretum che ha 8 punti e che oggi ha pareggiato 0-0 in casa contro il Pacentro.

Tabellino

Castello 2000-Real Tigre 3-1 (2-0)



Reti: 19' Ibishi (Castello 2000), 27' Iacobucci (Castello 2000), 58' Verlingieri (Castello 2000), 85' Di Martino (Real Tigre)

Castello 2000: Cocuzzi, Marra, Ferrara, Iallonardi, Viola, Gentile Iacobucci, Ibishi, Bezpalko (80' Pennacchioni), D'Amico (73' Cincione), Verlingieri (68' Mapelli). A disposizione Cesa, Di Bartolomeo, Colantoni, Jonuzi. Allenatore Matteo Di Marzio

Real Tigre: Smerilli, Lanfranchi (60' Di Martino), Monteferrante, Vetta, Lanzano, D'Aiello (70' Antonino), Lupo, Di Foglio, Fantasia, Di Giorgio (55' Di Laudo), Madonna. A disposizione: Farina, Sanconcordio, Carlucci, Sabatini. Allenatore Antonio Liberatore



Arbitro: Alex Amorosi di Avezzano (assistenti D’Ovidio e Consalvo di Lanciano)

Ammoniti: Ibishi (Castello 2000), Viola (Castello 2000)

Espulso: Gentile (Castello 2000) al 65'

In Seconda Categoria l'incontro Valle Del Treste Liscia-Incoronata Calcio Vasto è stato sospeso per nebbia al 60' sul risultato di 1-1, in gol per i vastesi Auriemma.