All'Aragona finisce 0-0 tra Vasto Marina e Montorio, la squadra di Baiocco porta a casa un altro punto e sale in classifica a quota 4, il Montorio va a 8 ma recrimina per un calcio di rigore parato da Antenucci, estremo difensore classe 1968, a Fidanza.

La partita. Prima del fischio d'inizio viene osservato un minuto di silenzio per ricordare le vittime di Lampedusa. Il Vasto Marina deve fare a meno di D’Alessandro squalificato e degli infortunati Puka e Maruggi, mentre Pili parte dalla panchina per scelta tecnica.

Al 5' Consolazio lanciato a rete in avanti da Della Penna mette a lato da buona posizione, il gioco è spezzettato, non ci sono azioni da gol fino al 16' quando Sacchetti ferma fallosamente Consolazio, il difensore viene ammonito, Della Penna batte la punizione, palla a Riella che da due passi spara alto sulla traversa.



Al 22' Antenucci si oppone alla bella conclusione di Palombizzi mettendo in angolo, un minuto dopo Riella avanza sulla sinistra in velocità e crossa in mezzo, la difesa avversaria allontana. Al 25' punizione di Tomeo dalla sinistra, De Petris manda a lato con i pugni. Dopo un minuto di recupero il primo tempo si conclude a reti inviolate e con poche emozioni.



La ripresa inizia senza nessun cambio, al 48' Della Penna colpisce la sfera al volo, la sua conclusione è imprecisa e si perde sul fondo, al 52' Nallira solo sulla destra riceve e tira in porta da due passi, Antenucci si oppone, la sua è una parata decisiva.



Al 53' su un traversone dalla destra la palla colpisce il braccio di Benedetto, per Di Tondo di Barletta è calcio di rigore, sul dischetto si presenta Fidanza, Antenucci para. Al 56' la punizione dalla destra di Tomeo sorvola la traversa, 59' il protagonista è ancora il portiere del Vasto Marina che mette in angolo un tentativo dal limite dell'area di Improta.



Al 75' nel Vasto Marina Benedetto infortunato lascia il posto a Pili, poi i padroni di casa restano con un uomo in meno dall'80' per un'espulsione di Florio, per lui rosso diretto, dopo aver colpito un avversario con una gomitata che è sembrata involontaria e non violenta.



All'82' Valvonesi solo in area davanti alla porta avversaria prova a colpire di testa ma non ci arriva, all'88' Vasto Marina vicinissimo al gol, Della Penna mette al centro per Riella che a porta sguarnita manda a lato.

Domenica prossima alle 15.00 sfida esterna contro il River Casale, a quota 4 punti come il Vasto Marina, oggi sconfitto 2-0 a San Salvo.



Qui la cronaca live dell'incontro

Tabellino

Vasto Marina-Montorio 0-0 (0-0)



Vasto Marina: Antenucci, Colamarino, Nocciolino, Stivaletta (78’ Napolitano), Menna, Benedetto (75’ Pili), Della Penna, Florio, Consolazio, Tomeo (72’ Cesario), Riella. A disposizione Gaspari, La Guardia, Di Biase, Monachetti. Allenatore Baiocco



Montorio: De Petris, Napoletani, Bucciarelli, Di Matteo, Fidanza, Sacchetti, Nallira (78’ Valvonesi), Cosmi (67’ Di Stefano), Improta, Roscioli, Palombizio. A disposizione Orsetti, Di Silvestre, Galli, Di Giulio, Di Carlo. Allenatore Di Luigi



Arbitro: Diego Di Tondo di Barletta (assistenti Pantalone e Frati di Pescara)



Ammoniti: Sacchetti (Montorio), Bucciarelli (Montorio), Nocciolino (Vasto Marina), Fidanza (Montorio)



Espulso: 80’ Florio (Vasto Marina)

I risultati della sesta giornata. Altinrocca-Alba Adriatica 1-1 (giocata sabato), Avezzano-Pineto 1-0, Civitella Roveto-Torrese 0-1, Francavilla-Vastese 1-2, Miglianico-Virtus Cupello 2-1, San Nicolò-Capistrello 1-1, San Salvo-River Casale 2-0, Vasto Marina-Montorio 0-0, Acqua&Sapone-Rosetana 0-0

La classifica. Avezzano 16, San Nicolò e Torrese 14, Capistrello 12, Miglianico 11, Pineto 10, Alba Adriatica 9, Montorio, Rosetana e Vastese 8, Francavilla 7, San Salvo 6, Civitella Roveto 5, Altinrocca, River Casale e Vasto Marina 4, Acqua&Sapone 3, Virtus Cupello 1

Il prossimo turno, settima giornata. Domenica 13 ottobre ore 15.00. Alba Adriatica-Avezzano, Capistrello-Acqua&Sapone, Montorio-San Nicolò, Pineto-Civitella Roveto, River Casale-Vasto Marina, Rosetana-Miglianico, Torrese-Francavilla, Vastese-San Salvo, Virtus Cupello-Altinrocca