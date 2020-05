Centinaia di podisti hanno invaso questa mattina le strade del centro storico per la 10ª edizione del Trofeo Città del Vasto, organizzato dalla Podistica Vasto con il patrocinio del Comune. Apprensione per la pioggia che è scesa abbondante durante la notte e fino alle prime luci del mattino ma fortunatamente prima della partenza delle gare le precipitazioni sono terminate consentendo un agevole svolgimento della manifestazione. I primi a prendere il via sono stati i ragazzi, da 0 a 15 anni, suddivisi nelle diverse categorie. Anche con un percorso breve i piccoli podisti hanno dato battaglia per conquistare la vittoria.

Spazio poi alla gara competitiva e a quella non competitiva, con atleti provenienti da Abruzzo, Molise, Marche, Campania e Toscana, allineati in piazza Rossetti per lo start. Prima di iniziare è stato osservato un minuto di raccoglimento, come in tutte le manifestazioni sportive di questo fine settimana, in memoria degli immigrati morti in mare a Lampedusa. Al colpo di pistola dei giudici la marea umana si è mossa verso piazza Diomede per iniziare il percorso di 10 chilometri, in un circuito molto impegnativo, costellato di salite e discese, che ha toccato gli angoli caratteristici della città.

A tagliare per primo il traguardo, con il tempo di 31'59'' è stato Tommaso Giovannangelo, della Farnese Vini Pescara. Alle sue spalle Alessio Bisogno, della Tunners Pescara, e il compagno di squadra della Farnese Domenico Barbierato. Prima donna sul traguardo è stata Francesca De Sanctis (37'34''), Running Club Futura, seguita da Lucrezia Anzideo, dell'Atletica Gran Sasso e Rita Mascitti, dell'Atletica Avis San Benedetto del Tronto. Nella classifica per gruppi primo posto per lo squadrone della Podistica San Salvo. Al secondo posto i Runners Chieti, poi i Runners Pescara e i Lupi d'Abruzzo.

Dopo il meritato ristoro le premiazioni di tutti i vincitori, con il presidente della Podistica Vasto, Luigi D'Angelo, il vicesindaco Sputore e l'assessore Marra che hanno consegnato i premi ai migliori atleti arrivati sul traguardo.

Nelle tre gallerie fotografiche la gara dei ragazzi, quella degli adulti e le premiazioni.

Le classifiche di categoria (clicca qui per tutti i risultati)

F16 1.Anzideo Lucrezia 2.Cipollone Letizia 2.Del Rosario Lucia

F23 1.Mariani Julia 2. D'Alfonso Dalila 3.Pugliese Mariafrancesca

F30 1.De Sanctis Francesca 2.De Pontes Jaqueline 3.D'Angelo Laura

F35 1.Di Pietro Annalisa 2.Liberati Alessandra 3.Di Florio Laura

F40 1.De Leonardis Ilaria 2.Ruzzi Franca 3.Faieta Antonietta

F45 1.Mascitti Rita 2.Giribon Cristina 3.Bassani Lorella

F50 1.Scenna Lidia 2.Tammaro Elena 3.Castorio Antonella

F55 1.Brindisi Maria 2.Sciarra Donata 3.Controguerra Letizia

F60 1.Genova Gilda 2.Di Nardo Mariarosaria

F65 1.Sarra Venere 2.Colangelo Silvana

M16 1.Cocciaglia Virginio 2.Santovito Massimiliano 3.Mannarino Paolo

M23 1.Giovannangelo Tommaso 2.Bisogno Alessio 3.Barbierato Domenico

M30 1.Di Bucci Giuseppe 2.Battistella Matteo 3.Troiano Domenico

M35 1.Bucci Antonio 2.Catalano Nicolino 3.Del Villano Vincenzo

M40 1.Lizza Massimo 2.Battista Mauro 3.Nelli Dimitri

M45 1.Caporale Domenico 2.Viti Giovanni 3.D'Andrea Oreste

M50 1.Di Carlo Franco 2.Miri Massimo 3.Placido Giancarlo

M55 1.Mariani Cesare 2.Foschi Luigi 3.Drago Luciano

M60 1.Ialacci Roberto 2.Zinni Luigi 3.Cipolla Agostino

M65 1.Magnacca Antonio 2.D'Alessandro Giancarlo 3.Sboro Alfredo

M70 1.Passot Giulio 2.Tamasi Isidoro 3.Manes Nicola

M75 1.Memoria Domenico 2.Mattioli Giulio 3.Di Lallo Antonio

10 km. non competitiva

1.La Verghetta Lugi 2.Coco Domenico 3.Altieri Cesare

1.D'Ortona Adalgisa 2.Travaglini Cinzia 3.Orsini Anna



Ragazzi

Cat 0-5 M 1.Torelli Francesco 2.Romagnoli Giuseppe 3.Scaleo Alessandro

Cat. 0-5 F 1.La Verghetta Luisa 2.Spenza Giusy 3.Spenza Angelica

Cat 6-9 M 1.Di Lizio Riccardo 2.Miri Andrea 3.Forte Matteo

Cat 6-9 F 1.Menicucci Claudia 2.Torelli Sara 3.Coco Alexandra

Cat 10-11 M 1.Silvestri Davide 2.Donatelli Samuele 3.Di Ciano Matteo

Cat 10-11 F 1.Fiore Lisa 2.Venditti Alessia 3.Paglione Giorgia

Cat 12-13 M 1.Marinelli Antonio 2.Kaikar Saad 3.Di Lello Emanuele 4.Ialacci Michele

Cat 12-13 F 1.Di Bucci Caterina 2.Venditti Concetta

Cat 14-15 M 1.Di Lello Nicolò

Cat 14-15 F 1.Paglione Francesca 2.Pallotta Vincenzina 3.D'Ortona Claudia