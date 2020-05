Il Sindaco di Vasto Luciano Lapenna ha ricevuto l' Associazione Codici (Associazione Nazionale di Consumatori ed Utenti - Centro per i Diritti del Cittadino - Associazione Antiracket ed Antiusura) rappresentata nella circostanza dal Presidente Domenico Pettinari. All'incontro era presente anche Riccardo Alinovi in rappresentanza della sede di Vasto dell'Associazione.

Il Sindaco ha riferito in merito alla riunione sull'Ordine e la Sicurezza tenutasi in Prefettura lo scorso 2 Ottobre, agli impegni che l'Amministrazione ha per una città sempre più sicura e attenta alla legalità.

Il Presidente dell'Associazione Codici ha sottolineato la preoccupazione per la sicurezza della collettività nel territorio vastese, apprezzando l'impegno dell'Autorità Giudiziaria, delle Forze dell'Ordine e dell'Amministrazione Comunale nel combattere una criminalità sempre più agguerrita.

L'associazione Codici intensificherà il suo apporto collaborativo favorendo anche convegni per sensibilizzare l'opinione pubblica a collaborare sempre più con la Magistratura e con le Forze dell'Ordine.

Comune di Vasto - comunicato stampa