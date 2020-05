dottor Patch Adams , con la presenza di circa 200 partecipanti. Il clima è stato di grande allegria e vivace entusiasmo generale, grazie alle attività che Patch ci ha condotto a realizzare, in gruppo, in coppia e singolarmente, per farci vivere in crescendo l’esperienza della felicità.

Oggi anche la Ricoclaun è stata al workshop “Il sorriso è la medicina della felicità”, organizzato dall’associazione Willclown di Pescara, con la presenza del fondatore della clown terapia, il, con la presenza di circa 200 partecipanti. Il clima è stato di grande allegria e vivace entusiasmo generale, grazie alle attività che Patch ci ha condotto a realizzare, in gruppo, in coppia e singolarmente, per farci vivere in crescendo l’esperienza della felicità.

Successivamente il medico che ha creduto per primo nella terapia del sorriso, diffondendo grazie all’omonimo film la clown terapia in tutto il mondo, ci ha parlato della sua esperienza personale di medico e di clown, per poi affrontare le strategie utili per conquistare la felicità e diffonderla a chi ci sta intorno.



In sintesi ci ha detto che vivere all’insegna della gioia, non è utopistico, ma possibile . E’ importante innanzitutto crederci fermamente. Non devo dire “vorrei essere felice”, oppure “dovrei…”, forse lo sarò”, ma “io voglio essere felice”, "lo sarò sicuramente!”, "scelgo in questo momento di essere felice”.



Come si fa? Svegliandosi la mattina e incominciando ad amare profondamente se stessi e i nostri cari , e considerare la felicità di essere amati da loro. Non bisogna fare nulla di speciale, ma vivere con semplicità ma con entusiasmo la quotidianità , dimostrando gentilezza e grande accoglienza a tutti coloro che incontriamo. E’ importante trasmettere la nostra positività, comunicando anche con il non verbale, pronti a nutrirci dell’energia reciproca, facendo proprio l’amore che l’altro ci dona, in un contesto di continua gratitudine verso la vita e verso gli altri. Tante sono state le emozioni che abbiamo vissuto nel workshop, dalla gioia, entusiasmo, felicità al massimo livello, alla riflessione, alla condivisione di valori, a sperimentare l’amore incondizionato anche verso chi non si conosce.



Siamo tutti ritornati a casa estremamente felici, e profondamente arricchiti dall’esperienza. Fermamente convinti che vivere in un’associazione di clown terapia come quella della Ricoclaun, è un’esperienza forte di grande arricchimento interiore. Si dona sorriso e buonumore e si ritorna profondamente contagiati dall’allegria e felicità .



Molti di noi saranno sabato e domenica 5-6.10.13 a Monte S. Giusto (Mc), di nuovo con Patch Adams vivendo due giorni con “Clown e Clown festival”, per fare nuove esperienze di arricchimento clown, considerando che non si finisce mai d’imparare. Vogliamo confidarvi che abbiamo un sogno, vorremmo l’anno prossimo, a luglio 2014, portare Patch Adams a Vasto , per condividere con tutta la cittadinanza e le tante associazioni presenti nel territorio il suo buonumore e il suo messaggio universale. Che dite? La Ricoclaun ci prova!

Rosaria Spagnuolo

Presidente Ricoclaun Vasto Onlus