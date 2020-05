Alla seconda giornata del campionato di C2 di calcio a 5 è già tempo di derby, con la sfida tra Casalbordino e Virtus Cupello. Entrambe le formazioni arrivano da una vittoria conquistata sabato scorso e con la voglia di fare bene in una sfida che negli ultimi anni ha regalato sempre match avvincenti. Tanti i giocatori esperti in campo, molti dei quali hanno militato anche in categorie superiori e i tecnici, Giampaolo Porfirio e Alfredo Lanza, riferimenti per il movimento del calcio a 5 nel Vastese e non solo.

Alla palestra del Commerciale di Casalbordino il primo ad andare a segno è Sante Mileno. Il bomber dei rossoblu per tutta la partita darà filo da torcere alla difesa avversaria, nonostante un eccessivo nervosismo che in qualche occasione costringe il suo allenatore a richiamarlo in panchina. La rete degli ospiti ha l'effetto di un cazzotto in pieno volto per il Casalbordino che in 4 minuti, dal 12' al 16', va a segno per 3 volte con Ninni, Giurastante e Di Paolo.

Mister Porfirio trova subito le contromisure al gioco avversario. Il forcing della sua squadra, guidata da un Alessio Perazzoli che fa sempre la cosa giusta, ha l'effetto sperato. Al 18' la difesa casalese manda nella propria porta una palla vagante, poi è il solito Mileno a fissare sul 3-3 con cui le squadre vanno negli spogliatoi.

Avvio di ripresa ancora ad appannaggio della squadra di Alfredo Lanza, che macina gioco Al 4' è capitan Fortunato a trovare la via del gol su assist perfetto di Di Risio. Poi, al 15', Giurastante mette a segno la sua personale doppietta, imitato da Ninni che porta i giallorossi sul 6-3. La partita sale di intensità agonistica, con qualche fallo sopra le righe e tensione sulle due panchine. La Virtus Cupello dimostra di avere tanto carattere, accorciando le distanza con Cocchino e un'autorete del Casalbordino. Sul 6-5 il portiere di casa Della Penna nega agli avversari il gol del pareggio in almeno due occasioni. Ci pensa il giovane Di Risio a mettere il risultato in cassaforte segnando la rete del 7-5. A tre minuti dalla fine il portiere ospite Sputore esce in maniera scomposta su Ninni e riceve il cartellino rosso. Dopo 3 minuti di recupero l'arbitro fischia la fine che decreta la vittoria del Casalbordino.

La terza giornata vedrà il Casalbordino impegnato a Francavilla, contro il Delfino C5, mentre la Virtus Cupello riceverà la visita del Pino Di Matteo C5 (Paglieta).

Casalbordino: Della Penna, D'Alonzo, Di Risio, Di Paolo, Ninni, Giurastante, D'Amico, Moretta, Fortunato, Moretti, Lanza, Ciffolilli. Allenatore: Lanza

Virtus Cupello: Sputore, Perazzoli, Ruggieri, Scafetta, Galante, Romagnoli, Tumini, Cocchini, D'Ercole, Meninni, Mileno, D'Adamo. Allenatore: Porfirio

Arbitro: Andrea Toriero Pompa (Lanciano)