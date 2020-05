Torna domenica prossima, 6 ottobre, il Trofeo podistico 'Città del Vasto', competizione che quest'anno taglia il significativo traguardo delle dieci edizioni. Ad attivarsi, ancora una volta, è la Podistica Vasto, sodalizio sportivo cittadino presieduto da Luigi D'Angelo.

"La Podistica Vasto - dice D'Angelo - è orgogliosa di organizzare, anche per quest'anno, il Trofeo podistico 'Città del Vasto'. L'evento sportivo è un appuntamento importante ed atteso per tutti gli appassionati e amatori della corsa che arrivano con le loro squadre da tutto l'Abruzzo e anche dalle regioni vicine come Molise e Puglia. Ogni anno registriamo alla partenza la presenza di circa 500 atleti e 100 bambini. Senza dimenticare la corsa dei bambini di ogni età che anticipa la gara competitiva. Tutta la società sportiva - dice ancora il presidente D'Angelo - prepara la manifestazione affinché diventi una giornata di festa, sia per coloro che partecipano con tutta la famiglia, sia per non far dimenticare alla città che esiste da trent'anni un sodalizio storico, importante e numeroso come la Podistica Vasto".

Trofeo podistico che in questi anni ha visto la partecipazione di atleti di grande prestigio nazionale e internazionale e che nel 2011 ha avuto valore di campionato italiano master Fidal. La gara si svolgerà nei percorsi disegnati all'interno del centro storico vastese, toccandone gli angoli più suggestivi.

Il ritrovo è fissato alle 8.30 di domenica mattina in piazza Rossetti. Alle 9,15 è in calendario la partenza della gara dei ragazzi, alle 10 quella delle competitiva e non. A mezzogiorno le premiazioni. Le iscrizioni alla gara competitiva scadranno, improrogabilmente, alle 22 di venerdì 4 ottobre.

Per informazioni: www.podisticavasto.it 338-8090946 (Luigi) - 329-2944975 (Roberto).

Albo d'oro

2004

DI CECCO Alberico (Gs Carabinieri Bologna)

SCENNA Lidia (Paa Quercione Lanciano)

2005

PALUMBO Matteo (Gs Carabinieri Bologna)

GORRA Antonietta (Amatori Teramo)

2006

KIRWA Chepkwony (David Bruni Atletica Vomano)

ESSACKI Amal (Gs Dilett. Cologna Spiaggia)

2007

NAGLIERI Sergio (Ads Farnese Vini)

GIACOMOZZI Paola (Atletica Gran Sasso)

2008

MARIANI Fiorenzo (Atletica 2000 Pescara)

D’ADAMO Valentina (Running Club Futura Roma)

2009

MARIANI Fiorenzo (Atletica 2000 Pescara)

GABRIELLI Elisa (Atletica Gran Sasso)

2010

BUSSOLOTTO Doriano (Atletica Potenza Picena)

D’ADAMO Valentina (Running Club Futura Roma)

2011

BONVINO Gennaro (Asd Nuova Atletica Giovinazzo)

GARINEI Paola (Atletica Avis Perugia)

2012

SANTORO Dario (Atletica Maxicar Civitanova)

MANCINI Marcella (Runner Team 99 SBV)