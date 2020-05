Un premio ad Alberto Baiocco per la Partita del Cuore dello scorso luglio allo stadio Aragona di Vasto. Il giovane vastese lo ha ritirato durante la Convention 2013 del Csi (Centro Sportivo Italiano), che si è svolta presso l'auditorium "Le Crocelle" del capoluogo di Provincia. Ad accompagnare Baiocco a ritirare il premio c'era anche Miranda Sconosciuto, motore inesauribile delle partite del Cuore che si sono svolte negli ultimi anni a Vasto e che hanno permesso di raccogliere importanti somme da destinare in beneficenza.

L'incontro, intitolato "Giocare per credere", è stato coordinato dal presidente provinciale del Csi, Mimmo Puracchio, con la collaborazione di Marco Rosati, Nicola D'Urbano e Riccardo Guarnieri. "L'arcivescovo Bruno Forte - racconta Miranda Sconosciuto - ha invitato i presenti ad essere in squadra protagonisti in prima linea di uno sport che libera. Una libertà dove la condivisione, la solidarietà e la scoperata di sane regole rendono l'uomo libero di credere in una vita ricca di benessere fisico e spiriturale".

Proprio monsignor Forte ha premiato Alberto Baiocco, per l'impegno e la collaborazione con il Csi dimostrata nelle manifestazioni sportive degli ultimi anni: la Partita del Cuore del 2010, per la raccolta di fondi a favore dell'area sportiva della Casa Circondariale di Vasto, la partita del 2011, con la fondazione Padre Alberto Mileno per la costruzione di Pozzi in Benin, e la Notte del Cuore del 2013, a conclusione delle Sportiadi, che ha visto in campo le formazioni di Protezione Civile, Carabinieri e gli Angeli della tv e ha permesso di raccogliere fondi per la Fondazione Il Cireneo, l'Anffas e l'Arda. "Sono davvero contenta di questo premio ad Alberto - ha commentato Miranda Sconosciuto - perchè è un ragazzo dal cuore d'oro che si dedica anima e corpo a queste iniziative a favore dei più deboli. Un vero protagonista dello sport di squadra dove la solidarietà verso i meno fortunati libera i cuori di chi crede in sani valori. Lo meritava davvero".