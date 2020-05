"Quante pattuglie verranno impiegate nei quattro turni per ognuno dei due settori in cui è suddivisa Vasto in base al nuovo Piano di controllo coordinato del territorio?". Lo chiede Stefano Moretti, attivista vastese dell'associazione Osservatorio antimafia Abruzzo.

Moretti ritiene necessari rinforzi per per rendere operativo il Piano: "Dovrebbero - afferma - essere almeno raddoppiate le pattuglie del Nucleo operativo e radiomobile dei carabinieri e quelle della polizia di stato.

Presenterò - annuncia - una richiesta ufficiale alla Questura e alla Prefettura, cui chiederò quanti nuovi mezzi e nuovi uomini in più verranno impiegati a Vasto".