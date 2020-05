Cambiano i sensi di marcia nella zona di viale D'Annunzio, nel centro di Vasto. Entreranno in vigore lunedì le modifiche alla circolazione stradale disposte da Comune e polizia municipale. Si completerà dunque, nel giro di pochi giorni il quadro della nuova viabilità in un'area sempre trafficata.

Prevedibili i disagi per gli automobilisti nei primi giorni di vigenza delle nuove disposizioni.

I provvedimenti - Il tratto in salita di viale D'Annunzio diventerà a senso unico a salire dall'incrocio di via Madonna dell'Asilo fino all'intersezione con via Michetti.

In via Pantini verrà istituito da lunedì il senso unico a scendere da via Alfieri a via Madonna dell'Asilo.

Inversione del senso di marcia anche in via Michetti, dall'incrocio con via Madonna dell'Asilo fino all'intersezione con via Pantini.

"Dopo i provvedimenti dello scorso gennaio, che hanno riguardato via Pellico e via Zanella - spiega il tenente Giuseppe Del Moro, della polizia municipale di Vasto - con queste modifiche completeremo l'anello di viabilità attorno a viale D'Annunzio, dove verrà modificata anche la segnaletica orizzontale, disponendo i parcheggi non più a spina di pesce, ma parallelamente alla direzione di marcia. Si perde qualche posto auto, ma ne guadagna la sicurezza".

Intanto, ancora incidenti sulle strade della città, dove i sinistri stradali si sono susseguiti nelle ultime due settimane. Ieri sera, in località Sant'Antonio Abate, si sono scontrati auto e motorino.