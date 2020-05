Una giornata in cantina per fotografare – smartphone alla mano – gesti, colori e ‘sfumature’ della vendemmia e per gustare un aperitivo, rigorosamente a tema.



E’ il programma dell’iniziativa organizzata per Sabato 5 ottobre da Terre dei Trabocchi, blog di promozione turistica del territorio, e dalla community IgersAbruzzo.

"Vendemmi(amo)”, questo il nome dell’evento, è il primo Instawine dedicato alla vendemmia e al Montepulciano d’Abruzzo, che avrà come suggestivo scenario l’azienda vitivinicola Fontefico di Vasto.



Una passeggiata in vigna per ammirare i colori e respirare il profumo della vendemmia in Abruzzo e, soprattutto, per fotografare i momenti salienti della raccolta dell’uva. A fine passeggiata si farà una colazione contadina sul prato (costo di € 10,00), con calice di vino e degustazione di specialità tipiche del territorio.



“Vendemm(iamo) è il secondo Instawalk organizzato da Terre dei Trabocchi e IgersAbruzzo, dopo quello dedicato ai Trabocchi - Trabocchi(amo) appunto - che lo scorso 9 giugno ha richiamato tantissimi appassionati di Instagram che si sono radunati per ammirare i trabocchi e gustare un aperitivo, in quel caso a tema ‘marino’.



Partecipare è semplicissimo, armatevi di smartphone e presentatevi presso l’Azienda Agricola Fontefico in Contrada Defenza a Vasto alle ore 10.30 di sabato 5 ottobre.



Per la passeggiata in vigna è necessario indossare scarpe chiuse.

Prima di iniziare sarà fornito l’hashtag (#) da utilizzare e associare a tutti gli scatti realizzati e caricati su Instagram durante la vendemmia.



L’evento è subordinato alle condizioni meteo (caso di pioggia), pertanto gli organizzatori daranno conferma assoluta dell’Instawine la mattinata del 5 ottobre entro le ore 9.



Si possono seguire tutti gli aggiornamenti su Instagram attraverso @terredeitrabocchi e @contestme.



Per ulteriori informazioni:

leterredeitrabocchi@gmail.com

www.visitterredeitrabocchi.it

www.facebook.com/TerreDeiTrabocchi e l’evento su Facebook.