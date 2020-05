Il Festival Teatro in Comune è un evento unico con workshops e spettacoli di artisti e facilitatori dall'Italia e dal Mondo.

Il Festival è un'occasione di incontro per gruppi e persone interessate all'Arte, al Teatro, alla Danza, alla Narrazione e al Teatro dell'Oppresso come momenti di dialogo creativo nella comunita', come spazi per la creazione e ri-costruzione della comunita', come opportunita' di guarigione e rigenerazione della comunità.

Il Festival è un momento per la comunità per confrontarsi su tematiche quali la sostenibilità, la giustizia sociale, l'inclusione e i diritti umani, attraverso un dialogo estetico.

Nelle mattinate (14-17 novembre) è in programma il workshop avanzato "Ri-tessere le storie della Comunità" con Hector Aristizabal e Alessia Cartoni.

Nei pomeriggi e nelle serate sono in programma workshops e spettacoli con Antonio Careddu - Teatro delle Viti dalla Sardegna, Luciano Marradi da Roma, Sivan Ben Yishai da Israele-Palestina-Berlin, Curcuma collective dalla Spagna, Giulia Frova da Milano, Muré Teatro da Pescara, Antun Blazevic da Roma, Giusi Cicciò dalla Calabria, Francesco D'Ingiullo - Cerchio Rurale da Palmoli, Associazione Aradia dalle Marche, Ike Van Dock dall'Olanda, e, in attesa di visto, Diol Mouhamadou dal Senegal.

Si ringrazia il Comune di Casalbordino per la messa a disposizione dello spazio Centro Giovani.

La partecipazione ai workshops e agli spettacoli (tranne il workshop avanzato della mattina) è a contributo libero.

I partecipanti al Festival possono prenotare l'alloggio a 15 euro a notte o 70 euro per la durata del Festival.

Info: urinoymeir@gmail.com, ilarialmp@gmail.com, thealbero@ymail.com

(Comunicato stampa)