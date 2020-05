La Festa dei Nonni è diventato ormai un appuntamento fisso nel calendario delle attività dell'asilo comunale La Tana dei Cuccioli, in località Incoronata, sabato 5 ottobre infatti come di consueto festeggeremo tutti i nonni.

Quest’anno ci sarà una novità, tutto lo staff dell’asilo e i piccoli utenti si trasferiranno presso il “Recinto di Michea”, fattoria sociale che si trova in località Colle delle Mandorle, vicino all'ex caserma dell'esercito a Vasto.

Come negli anni precedenti i nonni dei piccoli utenti dell'asilo avranno la possibilità di festeggiare insieme ai loro nipotini questa importante ricorrenza. Lo staff della Tana dei Cuccioli ha deciso di estendere i loro confini e di trasferirsi per una giornata alla fattoria sociale.

Una visita al Recinto di Michea è un'esperienza interessante. Dalle strutture abbandonate dopo la chiusura della Comunità incontro è nata una vera e propria fattoria. Ci sono galline, pecore, asini, un vitello, un cavallo, i maiali. Si coltiva la terra e si produce il miele. Stiamo cercando di individuare le attività che possono essere produttive. La produzione del latte per fare prodotti caseari, piuttosto che il miele o la coltivazione degli ortaggi. Il pomeriggio, poi, alcune signore sono qui per un corso di cucito e per realizzare dei lavori da mettere in vendita per finanziare le attività della Fattoria.

Durante la visita guidata alla fattoria ci sarà la possibilità di degustare il pane fatto dalle volontarie che prestano servizio alla fattoria e di assaggiare le specialità del a cuoca Patrizia.

Aspettiamo numerosi tutti i nonni pronti a festeggiare la loro festa!

Asilo nido comunale La tana dei cuccioli - comunicato stampa