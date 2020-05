Nicola Di Santo ha lasciato la Vastese lunedì, di comune accordo con la società, il suo però potrebbe non essere un addio, ma solo un arrivederci. L'allenatore, che lo scorso anno ha guidato i biancorossi nelle ultime giornate verso la promozione in Eccellenza, potrebbe ricoprire un altro incarico. Comunque vada si dice soddisfatto di quanto fatto e orgoglioso per aver avuto l'opportunità di poter essere il mister di una squadra così gloriosa.





Come ha vissuto la separazione dalla panchina?

Ovviamente dispiace, ma sono nel calcio da una vita e so bene che quando i risultati non arrivano il primo a pagare è sempre l’allenatore. Capisco la società che ha fatto questa scelta ed è giusto così. Capita anche che ci siano altre squadre vicino a noi nella zona che invece perdano più partite della Vastese e continuino ancora con lo stesso allenatore, ma mi rendo conto che questa è una grande piazza, diversa dalle altre ed esigente, ti dà e ti toglie. Penso di essermi comportato nel migliore dei modi e di comune accordo con la società abbiamo optato per questa soluzione, per il bene della Vastese. Avevo creato un bel gruppo, dispiace non farne più parte, ma gli auguro il meglio, così come lo auguro al nuovo allenatore.

C'è qualcosa che le ha dato fastidio?

Visto il rapporto che ho con la dirigenza posso capire il malumore dei tifosi, che purtroppo sono pochi, sono più quelli contro, però dalla società al posto delle critiche mi sarei aspettato un altro comportamento in mia difesa, avevamo iniziato da poco e non si era ancora trovata la giusta quadratura, non giocavamo bene, ma c’è anche da dire che in due occasioni (Acqua&Sapone e Vasto Marina) siamo stati raggiunti nel finale e il bel gioco quando vinci non interessa a nessuno.

Questa Vastese da quale posizione di classifica è?

Non ho mai detto che questa squadra era da primo posto, non volevo prendere in giro nessuno e non volevo essere preso in giro, per questo ho sempre detto in faccia ciò che pensavo. Da luglio dico che ci servivano un difensore centrale di livello e un centrocampista in mezzo al campo in grado di ragionare e dettare i tempi, con questi due elementi di spessore ci saremmo potuti avvicinare a San Nicolò e Avezzano, non a caso ho letto che anche Lemme ha fatto questa richiesta. La società mi disse che prima di muoversi ulteriormente sul mercato avrebbe aspettato la risposta del pubblico e l’ingresso di altri imprenditori. Questo organico è da 6° posto in su, perché ci sono anche altre squadre competitive delle quali non parla mai nessuno come Torrese, Pineto e Miglianico.

Il suo futuro sarà ancora in società?

Ne abbiamo parlato, ho dato la mia disponibilità a dare una mano in un altro ruolo, dipenderà da loro, valuteranno e poi decideranno cosa fare. Io devo solo ringraziarli per questa grande opportunità che mi è stata offerta di allenare una squadra gloriosa come la Vastese, in particolare Antonio Prospero, ne sarò per sempre orgoglioso, per me rimane una soddisfazione enorme. E’ una società fatta di persone che amano il calcio e stanno provando a riportare Vasto dove le compete, con grande sacrifico e passione, devono solo migliorare un po’ dal punto di vista organizzativo. E’ normale commettere qualche errore, solo chi non fa niente non ne commette.

Un errore fatto da Di Santo?

Conoscendo le ambizioni della piazza e della tifoseria forse avrei dovuto provare ad insistere di più per avere ciò che ritenevo necessario per la squadra, ma ripeto, devo solo ringraziare questa società.

Perché non passare ad altro ruolo da inizio stagione?

Non avrei avuto il minimo problema a farlo e lasciare la panchina ad un altro, ma non mi è stato chiesto.

Come vede Mario Lemme sulla panchina della Vastese?

Quando lunedì mi hanno chiesto un parere e fatto i vari nomi in ballo ho subito detto senza alcun dubbio che Mario era l’ideale, è un ragazzo serio e voglioso di mettersi in mostra, di emergere e di riscattarsi dopo la precedente esperienza al Vasto Marina. Sono felice di aver lasciato il posto a lui. In squadra ci sono ragazzi eccezionali, un gruppo dai grandi valori umani, si parte da questa base per provare a far emerge anche i valori tecnici, e ce ne sono.

Suo figlio Mattia come l’ha presa?

Tra i tanti che nello spogliatoio ho visto tristi, lui paradossalmente è sembrato quello meno colpito, adesso deve pensare a riprendersi dall’infortunio e a dare il suo contributo, deve fare ancora di più dello scorso anno. L’ho detto anche agli altri, se danno di più e fanno bene, oltre a far fare bella figura a Lemme, la fanno fare anche a me che li ho voluti lì, sarà una mia soddisfazione, vorrà dire che avevo visto bene.

Cosa vuol dire ai tifosi?

Sono molto felice che mi abbiano apprezzato per il mio comportamento, in campo e fuori, sono encomiabili. Dopo la sconfitta di Roseto sono venuti a consolarmi e a dirmi che sapevano che la situazione era quella e l’accettavano, perché non vogliono scomparire di nuovo. Bisogna capire che i tempi sono cambiati, se non si avvicina qualche altro imprenditore diventa molto dura. Anche se ti chiami Vasto non ti è dovuto nulla, devi conquistartelo sul campo, quindi potrà anche succedere che si faccia l’Eccellenza per più di un anno, che ci sia un periodo di transizione e che non si vinca subito. Proprio per questo motivo faccio un appello ha chi ha forze economiche di entrare in società, di dare una mano per riportare la Vastese nei campionati che le più competono. Ringrazio e saluto tutti, ho conosciuto persone eccezionali, è stato bello lavorare con loro e per loro.