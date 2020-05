Buona affluenza di pubblico giovedì sera a Vasto per il concerto dei Nomadi che si è tenuto in piazza del Popolo a partire dalle ore 21.00. Lo storico gruppo ha proposto i successi del passato e brani più recenti.

A seguire al Parco delle Lame, c'è stato lo spettacolo dei fuochi d'artificio, al quale in tanti hanno assistito dalla balconata orientale.

Eventi che inizialmente erano in programma, come di consueto, per il 30 settembre ma che a causa del maltempo, l'amministrazione comunale ha deciso di rinviare.

Con questi due appuntamenti si sono concluse le festività patronali di San Michele 2013 a Vasto.

Nella galleria fotografica le foto del concerto dei Nomadi di Gimox68 e le immagini dei fuochi d'artificio di Alessio Bozzelli.