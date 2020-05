Domani l’incontro casalingo con la Magic Chieti segnerà il debutto in serie C degli Amici del Basket di San Salvo. La gara si disputerà al PalaBcc di Vasto alle ore 18.30.

Il sindaco Tiziana Magnacca augura buona stagione sportiva al presidente della società Alberto Antenucci e al coach Linda Ialacci.

"Quella di domani – dice il primo cittadino – sarà una giornata importante per lo sport sansalvese per il debutto nel basket che conta del quintetto della nostra città. Soddisfazione e onore per uno sport sano e coinvolgente, grazie all’impegno di alcuni amici e del presidente Antenucci".

L’assessore allo Sport, Angiolino Chiacchia, ribadisce l’impegno lodevole della società gli Amici del Basket di San Salvo che nel giro di due stagioni è riuscita a conquistare l’accesso in un campionato di alto livello tecnico e agonistico.