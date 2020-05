C’è grande soddisfazione in casa Virtus Vasto Calcio per i risultati che si stanno ottenendo nei campionati Allievi e Giovanissimi regionali, infatti, le due squadre allenate rispettivamente dai mister Francesco Paolo Acquarola e Roberto Cesario, sono nelle zone alte delle relative classifiche, dopo aver incontrato delle formazioni di assoluto rilievo e titolate come il Francavilla, la D’Annunzio Marina di Pescara e la favorita Poggio degli Ulivi.

Tutto questo si verifica ormai da diversi anni grazie al lavoro e all’impegno profuso da parte di tutto lo staff tecnico e si manifesta nonostante la Virtus Vasto continui sistematicamente a trasferire propri calciatori a varie società professionistiche, ragazzi che, se non fossero stati dati alle suddette società avrebbero continuato a giocare nei campionati nella Società Virtus Vasto con notevoli possibilità da parte della società di arrivare primi.

Altra bella soddisfazione è saper che domenica 29 settembre a Trigoria nel Lanciano che ha giocato contro la Roma nel campionato giovanissimi nazionali professionisti, tra i migliori in campo sono stati proprio alcuni ragazzi della Virtus Vasto e precisamente l’attaccante Napolitano e il difensore Tallarino.

Sperando che questo possa ripetersi domenica prossima nella categoria Alllievi, quando il Lanciano, che ha nel proprio organico diversi ragazzi della Virtus Vasto, incontrerà una delle favorite alla vittoria del campionato: l'Inter.

Pertanto l’obiettivo primario, oltre all’aspetto educativo, della società capeggiata dal presidente onorario Massimo Giannone e dal presidente Acquarola, è quello di dare la possibilità ai ragazzi più bravi e meritevoli di disputare campionati nazionali professionistici per fare grandi esperienze e confrontarsi con squadre come Milan, Inter, Roma e altre importanti realtà calcistiche.