San Salvo, la Città della Pace. L’Amministrazione comunale lo ribadirà domani nel corso della decima edizione della “Marcia per la Pace”, che attraverserà le vie della città con il coinvolgimento delle Istituzione, delle associazioni e delle scuole del territorio.



Il raduno è previsto per le ore 16.30 in Piazza della Pace dove avverrà la partenza del corteo che percorrerà via dello Sport, via Istonia, via Duca degli Abruzzi e corso Garibaldi.



L’arrivo è previsto in Piazza San Vitale per le ore 18.00 dove ci saranno i saluti di Tiziana Magnacca, sindaco di San Salvo, dell’assessore alle Politiche sociali, Maria Travaglini e del presidente della Provincia di Chieti, Enrico Di Giuseppantonio.