Terminata l'estate, i commercianti fanno i conti non solo di quanto guadagnato, ma anche di monete e banconote false rifilate a volte da ignari clienti, in altri casi da falsari in trasferta a Vasto. E non è la prima volta che accade: cinque anni fa la polizia ne arrestò uno che, in questo modo, si stava pagando la vacanza sulla riviera.

Quattro casi diversi di monete contraffatte da uno e due euro. Li ha individuati un commerciante del centro storico, M.B., che le mostra a ZonaLocale.it. "A volte - racconta - non te ne accorgi perché nel locale ci sono diversi clienti e di certo non puoi metterti a controllare le monete una a una".

1) "Ad esempio, ti possono rifilare un euro con la corona esterna totalmente liscia, priva di bordo rialzato e di zigrinatura".

2) Oppure "si nota che c'è spazio tra la parte interna argentata e quella esterna dorata, il bordo rialzato è più grande e la sagoma in rilievo che raffigura l'Europa è fatta male".

3) Terzo caso: la parte interna argentata non è completamente al centro della moneta, che ha evidenti difetti anche sul bordo rialzato.

4) Metalli diversi: due euro ossidate e, dunque, più scure di quelle autentiche.