Il decreto legge n. 63/2013 ha prorogato al 31 dicembre 2013 la detrazione fiscale per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici, innalzando dal 55% al 65% la percentuale di detraibilità delle spese sostenute nel periodo che va dal 6 giugno 2013 (data di entrata in vigore del decreto) al 31 dicembre 2013. E’ prevista una maggiore durata dell’agevolazione, fino al 30 giugno 2014, per gli interventi relativi alle parti comuni degli edifici condominiali e per quelli che riguardano tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio.



Dal 1° gennaio 2014 (per i condomini dal 1° luglio 2014) l’agevolazione sarà invece sostituita con la detrazione fiscale del 36% prevista per le spese di ristrutturazioni edilizie. Reintrodotta la possibilità di usufruire della detrazione per le spese di sostituzione di impianti di riscaldamento con pompe di calore ad alta efficienza e con impianti geotermici a bassa entalpia e scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria.



Una serie di incentivi in grado di ottenere due vantaggi: risparmio energetico e salvaguardia dell’ambiente e sostenere l’edilizia in una crisi perdurante.



Venerdì prossimo 4 ottobre – a partire dalle ore 9.00 presso il Palace Hotel a Vasto Marina – la Vemit Punto Clima srl ha organizzato il primo di una serie di seminari formativi-informativi per discutere con esperti del settore di installazione e manutenzione degli impianti termici attraverso le nuove norme in materia e in particolare sulle opportunità che vengono offerte dal decreto legge n. 63/2013.



"Le nuove disposizioni legislative per quanto stabiliscono le direttive europee – spiega Alessandro Acquarola amministratore della Vemit Punto Clima srl – stanno radicalmente trasformando la figura dell’installatore e del manutentore di impianti termici. Si richiederà più preparazione e più professionalità. Dobbiamo prepararci alle nuove sfide con le giuste competenze".



L’incontro di venerdì, avvalendosi della consulenza della E-Team Solution e del Gruppo Delta Italia, sarà un’ottima opportunità formativa per gli operatori del settore edilizio e idrotermosanitario d’Abruzzo e Molise per approfondire gli scenari legislativi, professionali e finanziari. Saranno presenti Lorenzo Epis, consulente di normative comunitarie in materia edilizia, e il Dott. Sandro Mangifesta con la collega Dott.sa Rossana Del Re della Banca Mediolanum che illustreranno le possibilità fornite dal settore del credito.