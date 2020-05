Si chiuderanno stasera a Vasto le festività di San Michele 2013. La giornata conclusiva delle feste patronali, prevista per il 30 settembre e poi posticipata a causa del maltempo, si aprirà nel pomeriggio con la celebrazione eucaristica, seguita dalla solenne processione presieduta dall'arcivescovo, Bruno Forte.

In serata, alle 21, in piazza del Popolo, il concerto de I Nomadi. Al termine, al Parco delle Lame, lo spettacolo pirotecnico, cui si potrà assistere dalla balconata orientale.

La processione - Oggi pomeriggio, alle 18, la messa nella chiesa di Santa Maria. A seguire la processione, che seguirà questo percorso: Via Santa Maria, Corso de Parma, Piazza del Popolo, Via Adriatica, Via Barbarotta, Piazza Caprioli, Via del Forno Rosso, Via L. Marchesani, Piazza Diomede, Piazza Rossetti, Via Vittorio Veneto, Via XXIV Maggio, Corso Italia e Via San Michele.

Durante il concerto niente intrattenimento - Stop alla musica fuori dal locali, ma stavolta solo per cinque ore: dalle 19 alle 24 di giovedì, nella serata del concerto de I Nomadi, i pubblici esercizi dovranno astenersi da "tutte le attività musicali e di animazione". Lo stabilisce un'ordinanza emanata dal sindaco di Vasto, Luciano Lapenna.

La sospensione dell'intrattenimento organizzato da privati scatterà alle 19, due ore prima del concerto de I Nomadi, in programma alle 21 in piazza del Popolo dove, lungo la balconata panoramica, è stato installato il palco. Al termine dello spettacolo musicale, i tradizionali fuochi d'artificio chiuderanno i festeggiamenti in onore di San Michele Arcangelo.

La serata finale e la processione con cui la statua del patrono viene riportata dalla chiesa di Santa Maria al tempio a lui dedicato erano in programma, come di consueto, per il 30 settembre ma, a causa del maltempo, l'amministrazione comunale ha deciso di rinviare l'appuntamento musicale e la curia ha posticipato la celebrazione religiosa.