E' stata una giornata veramente speciale quella che si è vissuta oggi nella residenza per anziani "Maristella", Contrada S. Tommaso di Vasto.



I clown volontari Ricoclaun hanno festeggiato i 100 anni della signora Luisa, ospite della residenza per anziani, insieme a tutto il personale, ai familiari della signora e ad una rappresentanza della comunità di Tavenna (Campobasso), da dove la signora Luisa proviene.

Una festa colorata, con tante magie, bolle di sapone, palloncini,canti popolari, balli e tanta allegria per tutti.



Il sindaco di Tavenna ha espresso soddisfazione verso questo centenario, che testimonia la grande longevità degli abitanti del piccolo paese molisano, visto che in questo anno ne sono stati festeggiati diversi.



La grande famiglia di Luisa con figli, nipoti e pronipoti era felice ed emozionata attorno alla anziana nonna, ancora attenta e vigile.

Il clima di festa e di allegria ha reso questo momento ancora più bello per tutti, anche per noi clown.



Ancora un grande augurio alla signora Luisa, ma anche per tutti i nonni, visto che oggi è anche la loro festa.

Rosaria Spagnuolo