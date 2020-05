L’asilo nido comunale La tana dei cuccioli ha ideato un progetto denominato Ebay dei cuccioli.

E’ in via di realizzazione, all’interno dell’asilo nido, uno spazio per la vendita dell’usato in cui si possono trovare prodotti per bambini di qualità ad un buon prezzo. Il sistema è quello del conto vendita gratuito; il genitore ha l’opportunità di esporre gratuitamente tutto ciò che al tuo bimbo non serve più realizzando denaro contante, ai genitori che fanno acquisti dà quindi la possibilità di risparmiare senza però rinunciare alla qualità. La valutazione del prezzo sarà fatta in modo forfettario secondo il buon senso. In caso di vendita la cifra realizzata verrà resa al proprietario immediatamente. Al termine dell’anno scolastico la merce invenduta sarà restituita o devoluta in beneficienza.

I ritmi incalzanti di crescita dei bambini fanno si che gli oggetti a loro dedicati vadano in disuso quando sono ancora in perfetto stato e a volte nemmeno utilizzati. Vendere o acquistare articoli usati permette di allungare la vita degli oggetti limitando così il consumo delle risorse del pianeta per la produzione industriale di articoli nuovi.

Sempre più persone hanno a cuore il rispetto dell’ambientee il futuro delle prossime generazioni e si attivano per evitare gli sprechi, ricorrendo per scelta all’usato per i bimbi, a partire dell’Europa e dall’America dove questo tipo di negozi esiste già da alcuni anni.

Comprare riciclando è divertente, economico, intelligente, educativo ed ecologico.

Asilo nido comunale La tana dei cuccioli - comunicato stampa