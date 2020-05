Ancora tre giorni di attesa, poi per la BCC Vasto c'è il battesimo in DNB lontano dalle mura amiche per scontare la prima delle due giornate di squalifica rimaste sul groppone a fine campionato ultimo scorso.

La Pall. Palestrina è new entry al pari dei vastesi ricordando i trascorsi fra le due formazioni che risalgono al secolo scorso cole due formazioni in serie B nei lontani anni '80.

Le aspettative stanno facendo salire la febbre per un basket che manca da oltre tre mesi, mentre il coach Di salvatore stringe i tempi nelle rifiniture e nelle tattiche per un amalgama di squadra già a buon livello.

Si comincia al PalaElettra di Pescara, inizio ore 17:30, dove gli appassionati potranno arrivare anche con due autobus messi a disposizione, partenza fissata per le ore 15:45 dal PalaBCC, è richiesto un contributo per il viaggio di € 5,00 ed è disponibile un numero di telefonia mobile per prenotarsi (3389642023).

L'altra gara in campo neutro è in calendario per domenica 20 sempre al PalaElettra, stesso inizio alle ore 17:30 per incontrare il P.S.Elpidio Basket.

A seguire due trasferte (Montegranaro e Latina) per arrivare così a giocare la prima gara sul parquet del PalaBCC domenica 10 novembre (ore 18:00) per la 6^ giornata del turno di andata vs il Giulianova Basket.





Francesco Tomassoni

Addetto Stampa BCC Vasto Basket