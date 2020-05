Sono trascorsi solo undici giorni da quando i poliziotti, mentre stavano multando il responsabile di un illecito abbandono di rifiuti, sono stati aggrediti.

La vicenda era terminata con una denuncia per resistenza a pubblico ufficiale e una multa da 70 euro. Non è bastato a evitare che in piazza Brigata Maiella alcuni incivili continuassero a gettare sacchi d'immondizia indifferenziata e rifiuti a terra.

Queste foto sono state scattate stamattina, attorno alle 12,30. E' lo stesso punto in cui, il 10 settembre scorso, gli ispettori ambientali di Vasto, appostati in zona per controllare, avevano scoperto quattro persone che lasciavano la spazzatura vicino al muro del parcheggio inaugurato nel 2005 sulla piazzetta in cui si teneva lo storico mercatino del pesce, a due passi dall'arco di Porta Nuova. Le guardie ecologiche, capitanate da Eustachio Frangione, avevano trasmesso i quattro verbali alla polizia municipale per le conseguenti contravvenzioni.

Due appostamenti per scoprire il colpevoli, una denuncia e cinque contravvenzioni non sono state sufficienti a sconfiggere l'inciviltà.