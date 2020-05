L’ideatore del referendum:

Dall'avvocato avezzanese Roberto Di Pietro, uno degli ideatori del referendum contro la soppressione dei piccoli Tribunali, riceviamo e pubblichiamo una replica all'avvocato vastese Salvatore De Simone, che stamani su ZonaLocale.it ha criticato l'idea di attuare una marcia su Chieti per protestare contro la riforma della geografia giudiziaria.

La replica di Di Pietro - "Ho letto l'articolo di oggi 2 ottobre in cui riportate le opinioni del collega De Simone del foro di Vasto e mi permetto di dissentire.

Premetto che io e l'avvocato Petrella del foro di Avezzano siamo stati gli ideatori del referendum contro la riforma della geografia giudiziaria; noi abbiamo scritto il quesito, noi abbiamo spinto affinché fosse approvato dalla Regione Abruzzo, noi lo abbiamo inviato a tutti i Consigli dell'Ordine interessati dalla riforma, a circa 1000 consiglieri regionali di tutta Italia, ai sindaci di tutte le 220 città sedi di Sezioni Distaccate, noi abbiamo fatto un'opera di proselitismo che in due mesi ci ha portato a questo risultato.

Ebbene credere che la battaglia referendaria possa avere successo se non vi saranno concomitanti manifestazioni di cittadini, avvocati, sindaci, organizzazioni di categoria e' un grave errore di strategia.

Ben vengano marce su Chieti, fiaccolate, striscioni, scioperi generali dei territori, proteste davanti al Ministero, occupazioni dei Tribunali: se presso i nostri fori la protesta non sarà ancora più forte e clamorosa, la proposta referendaria rischia di ridursi ad un flatus voci che corre il pericolo di essere spazzato via dai politici che siedono dentro la Corte Costituzionale.

Se un manipolo di avvocati del foro di Avezzano sono riusciti solo con la buona volontà e la forza di volontà a far si che per la prima volta nella storia della Repubblica si svolgera' un referendum ad iniziativa delle Regioni ex art. 75 Costituzione, vuol dire che se tutti ci impegnamo allo strenuo in tutti i fori, e' ancora possibile far si che il Governo ritorni sui suoi passi e riveda la riforma".