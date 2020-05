Ieri Andrea Iannone ha trovato ad attenderlo una brutta sorpresa, quando è tornato a Vasto. Mentre domenica era a correre al Gran premio di Aragon, qualcuno aveva fatto visita alla sua casa. Mobili rotti, armadi scaraventati a terra, disordine in tutte le stanze: gli inequivocabili segni del passaggio dei ladri, che hanno potuto agire indisturbati sapendo che il padrone di casa era lontano migliaia di chilometri.



La lista degli oggetti rubati è lunga, ma soprattutto Crazy Joe non ha trovato più degli orologi a cui era molto legato, quelli che vengono regalati all’autore della pole position nel mondiale. “Me li hanno rubati tutti, è come se non avessi fatto neanche una pole position”, commenta dispiaciuto. Il valore affettivo è grande, “dei danni e degli altri oggetti mi importa meno, ma a quegli orologi ci tengo. Sarei anche pronto a pagare una ricompensa a chi potesse aiutarmi a ritrovarli”, lancia un appello.



Iannone ha molti tifosi, la speranza è che qualcuno possa dargli una mano perché questa brutta storia possa avere un lieto fine.





Da Gpgone.com