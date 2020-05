Un anno e otto mesi di reclusione per entrambi gli imputati. E' quanto stabilisce la sentenza con cui il giudice monocratico del Tribunale di Lanciano ha condannato per concorso in ricettazione due persone del Vastese: Angela Panico, 28 anni, di Pollutri, e Franco Pennese, 41enne di San Salvo.

Le indagini sono scaturite dalle denunce di alcuni bagnanti a seguito di furti subiti sulla spiaggia di Fossacesia a fine luglio. Gli imputati sono stati giudicati colpevoli di ricettazione perché trovati in possesso della refurtiva.

In base alle denunce presentate dalle vittime dei furti verificatisi in quei giorni, da sotto agli ombrelloni nei giorni 26, 27 e 29 luglio erano spariti portafogli, cellulari, marsupi, matrici di assegni, mazzi di chiavi, due chiavi elettroniche per distributori automatici, due schede di memoria micro sd, un taglierino e alcune patenti di guida.