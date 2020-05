Stop alla musica fuori dal locali, ma stavolta solo per cinque ore: dalle 19 alle 24 di giovedì, nella serata del concerto de I Nomadi, i pubblici esercizi dovranno astenersi da "tutte le attività musicali e di animazione". Lo stabilisce un'ordinanza emanata dal sindaco di Vasto, Luciano Lapenna.

La sospensione dell'intrattenimento organizzato da privati scatterà alle 19, due ore prima del concerto de I Nomadi, in programma alle 21 in piazza del Popolo dove, lungo la balconata panoramica, è stato installato il palco. Al termine dello spettacolo musicale, i tradizionali fuochi d'artificio chiuderanno i festeggiamenti in onore di San Michele Arcangelo.

La serata finale e la processione con cui la statua del patrono viene riportata dalla chiesa di Santa Maria al tempio a lui dedicato erano in programma, come di consueto, per il 30 settembre ma, a causa del maltempo, l'amministrazione comunale ha deciso di rinviare l'appuntamento musicale e la curia ha posticipato la celebrazione religiosa.