Conto alla rovescia in casa BCC Vasto Basket per l'inizio del campionato di Divisione Nazionale B. Domenica alle 17.30 i biancorossi scenderanno in campo per la prima gara stagionale contro il Palestrina. Ma la sfida d'esordio in B non potrà essere disputata tra le mura amiche del PalaBCC di via dei Conti Ricci poiché sull'impianto vastese pesano ancora le due giornate di squalifica rimediate dopo la sfida che nella scorsa stagione sancí l'uscita dei biancorossi dai playoff.

E così la società vastese, dopo aver visto respingere il ricorso presentato alla Federazione, è stata costretta a dirottare le prima due sfide casalinghe al PalaElettra di Pescara, lo stesso impianto dove poi Ierbs e compagni saranno impegnati nella seconda giornata di campionato, contro l'Amatori Pescara. Tifosi, quindi, chiamato a compiere uno sforzo in più per seguire la squadra del cuore in questa nuova avventura.

Ma che stagione sarà? La formula del campionato prevede una sola retrocessione, dato certamente incoraggiante in partenza. Ma il potenziale del roster a disposizione di coach Di Salvatore permette di pensare a traguardi ben più ambiziosi. Fino ad oggi, complice qualche stop da mettere in conto in fase di preparazione, la BCC Vasto ha potuto in poche occasioni scendere sul parquet con quello che sarà il quintetto titolare.

Ad un nucleo già ben affiatato e di qualità il presidente Spadaccini e i suoi dirigenti hanno aggiunto altri elementi di sicuro valore. Coach Di Salvatore predica calma, come ha sempre fatto, ricordando quanto accaduto nella scorsa annata. "Noi partiamo per conquistare una salvezza tranquill - ripete quasi come un mantra-, poi strada facendo vediamo quello che accadrà".

Appuntamento quindi a domenica 6 ottobre, alle 17.30, al PalaElettra di Pescara per la prima palla a due della stagione della BCC Vasto Basket.