Fine settimana di calcio giovanile. Ecco nel dettaglio come è andata per le formazioni della Bacigalupo.

ALLIEVI REGIONALI, MANOPPELLO ARABONA-BACIGALUPO 1-1

Gli allievi regionali della Bacigalupo pareggiano per 1-1 sul campo del Manoppello Arabona. Risultato deludente per i vastesi che, contro un avversario di certo non irresistibile, portano a casa solo un punto. Tante le occasioni fallite da parte della squadra di mister Maurizio Baiocco che, dopo essere andata in vantaggio al 50´ con Pianese, non riesce a chiudere la partita. Nel finale così i padroni di casa trovano il pareggio con un calcio di rigore trasformato da Fagianini. Grande rammarico per i vastesi che, a causa di errori sotto porta e di disattenzioni difensive, hanno gettato alle ortiche una vittoria che era tranquillamente alla portata. Nel prossimo turno la Bacigalupo ospiterà la Giovanile Chieti.

IL TABELLINO

MANOPPELLO ARABONA-BACIGALUPO 1-1 (0-0)

Reti: 50´ Pianese (B), 78´ Fagianini su rigore (MA).

Bacigalupo: Canosa, Tracchia, Carriero, Aganippe, Frangione, Cozzolino, (Pianese), Benvenga, Ciccotosto, Natarelli (Vicoli), Fiore, Santoro (Farina). All. Baiocco





GIOVANISSIMI REGIONALI, BACIGALUPO-QUATTRO COLLI 4-1

Vincono i giovanissimi regionali della Bacigalupo che battono i Quattro Colli con il punteggio di 4-1 e salgono a 7 punti in classifica. La squadra di mister Massimo Baiocco al 3´ è già in vantaggio: cross di Liberatore per Galiè che salta un difensore e segna la rete dell´1-0; al 22´ arriva il raddoppio firmato da Maccione, che risolve una mischia in area ospite mettendo la palla nel sacco. I Quattro Colli non mollano e provano a impensierire la difesa avversaria, si va al riposo comunque sul 2-0. Nella ripresa al 41´ gli ospiti accorciano le distanze con Di Siro che trasforma un calcio di rigore concesso per fallo di mani di Maccione; al

50´ però la Bacigalupo si riporta sul doppio vantaggio con Irace che raccoglie un pallone vagante al limite dell´area e lo infila

nell´angolino. Nel finale, dopo una gran parata di Colameo che impedisce ai Quattro Colli di riaccorciare le distanze, i locali segnano con Di Virgilio la rete del definitivo 4-1. Buona prova per la squadra di mister Massimo Baiocco che si porta al secondo posto in classifica con 7 punti all'attivo. Nel prossimo turno la Bacigalupo farà visita alla Giovanile Chieti.

IL TABELLINO

BACIGALUPO-QUATTRO COLLI 4-1 (2-0)

Reti: 3´ Galiè (B), 22´ Maccione (B), 41´ Di Siro su rigore (QC), 50' Irace (B), 67´ Di Virgilio (B).

Bacigalupo: Colameo, Maccione (Carulli), Ciancaglini (Irace), Fosco (Ciccotosto), Sarchione, Napoletano, Galiè (Notarangelo), Di Virgilio (Ali), Alberico, Liberatore (De Rosa), Di Lorenzo (Antonino). All. Baiocco





IL PUNTO SUI CAMPIONATI ALLIEVI E GIOVANISSIMI REGIONALI

Allievi girone B. Il lutto cittadino a Cupello porta al rinvio della sfida tra Virtus Cupello e Lauretum. In testa, a punteggio pieno con 9 punti, rimangono solo due squadre: la Giovanile Chieti (4-0 sul Sant´Anna) e la Caldora (3-2 sull´Acqua e Sapone); terminano in parità Manoppello Arabona-Bacigalupo e Virtus Vasto-Poggio degli Ulivi, vincono invece il Francavilla, il River Casale e la Spal Lanciano che battono rispettivamente il Miglianico, il San Salvo e la D´Annunzio Marina.

Classifica allievi girone B: Caldora e Giovanile Chieti 9, Bacigalupo e Poggio degli Ulivi 7, Francavilla e Lauretum* 6, Virtus Vasto 5, D'Annunzio Marina 4, Acqua e Sapone, River Casale, Sant'Anna e Spal Lanciano 3, Manoppello Arabona 1, Miglianico, San Salvo e Virtus Cupello* 0 (*=una partita in meno)



Giovanissimi girone B. Il Poggio degli Ulivi supera per 4-2 la Virtus Vasto e vola in solitaria in vetta alla classifica; alle sue spalle, a quota 7, ci sono il Francavilla (1-0 sulla Fater Angelini), la Bacigalupo (4-1 sui Quattro Colli) e i Delfini Biancazzurri (3-0 sulla

Caldora). Importanti successi anche per la D'Annunzio Marina, per la Giovanile Chieti e per il River Casale che piegano il Fossacesia, il Penne e il San Salvo, mentre è stata rinviata, sempre per il lutto cittadino a Cupello, la gara tra Lauretum e Virtus Cupello.

Classifica giovanissimi girone B: Poggio degli Ulivi 9, Bacigalupo, Delfini Biancazzurri e Francavilla 7, D'Annunzio Marina, Giovanile Chieti, Penne e River Casale 6, Caldora e Virtus Vasto 4, Lauretum* 3, Fater Angelini 1, Fossacesia, Quattro Colli, San Salvo e Virtus Cupello*0 (*=una partita in meno)

Loris Napoletano