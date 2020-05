Nei giorni 5 e 6 ottobre prossimi, la Casa della Cultura - Porta della Terra di San Salvo ospiterà la mostra artistica Tratti e Ritratti di Marilisa Argentieri.

La giovane autrice, laureata in storia e filosofia, ha la passione del disegno e della fotografia, che ha curato essenzialmente come autodidatta. Una delle sue tecniche preferite è la raffigurazione attraverso la trielina che le consente di "asservire le raffigurazioni alle tecniche di ritocco digitale" e creare così opere in mixed media.

Recentemente ha ripreso in mano le matite, realizzando "ritratti di celebrità" poi anch'essi trasformati in opere digitali. Uno dei ritratti è stato esposto a Mentana (Roma) nello scorso mese di febbraio. Oltre ad esposizioni e vetrine a San Salvo e Vasto, il suo curriculum artistico vanta locations come Londra e New York. Inoltre si è aggiudicata una copertina su una rivista d'arte e attualmente cura una pagina artistica sulla rivista locale Dadaumpa.

Tra le raffigurazioni più particolari ci sono quelle relative ai dolci, ottenute con la tecnica dei pastelli. I suoi migliori disegni si trasformano in stampe e talora vanno ad arredare anche locali pubblici.

La mostra di San Salvo (orari di visita, per entrambi i giorni, 5 e 6 ottobre, sono i seguenti: dalle 18.00 alle 21.00) raccoglie dell'attività di Marilisa Argentieri i primi lavori, la serie dei ritratti di celebrità, i ritratti femminili in trielina e le ultime opere (disegni e stampe di dolci).