Si è concluso domenica 29 Settembre 2013 il tradizionale Torneo San Michele di tennis svoltosi presso il C.T. Vasto nel suggestivo Parco Muro delle Lame.



Il torneo ha visto la partecipazione di circa 100 atleti/e della città - dichiara il Direttore Sportivo Luigi Pracilio - questo ha permesso lo svolgimento di tabelloni di singolare e doppio maschile e di doppio misto".



Il singolare maschile ha visto in finale Giuseppe Celenza vincente su Ilario Corbo, mentre il doppio maschile si è giocato tra Portafoglio-Corbo e D’Isernia Gianni-D’Isernia Agostino con la vittoria di questi ultimi, a finire il doppio misto ha visto la coppia Fernando Pracilio e Luciana Cicchitti prevalere contro Antonio Portafoglio e Sandra Guitierrez .



Grande soddisfazione del Presidente Luca Russo per la vittoria nei vari tabelloni di atleti del C.T.Vasto e del Direttivo del Circolo per l’ottima riuscita della manifestazione che durante le fasi preliminari ha visto una buona presenza di pubblico fino alle 23,00 di sera.