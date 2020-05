Dopo il pareggio a reti inviolate contro il Pratello, arriva il primo stop stagionale per i biancorossi contro una squadra che è un vero e proprio tabù visto che nei 4 precedenti incontri i vastesi sono riusciti a strappare solamente uno 0-0 oltre a tre sconfitte, che diventano quattro dopo quella di sabato.

Mister Bozzelli contro una squadra che fa del 5-3-1-1 (con il libero) l’arma vincente, conferma nuovamente il 4-2-4 con Giardino tra i pali, Brindisi e Maccione confermati terzini mentre i centrali sono Santilli e Cantalicio, lo schermo davanti alla difesa è composto da G.Mariotti e Crisanti, mentre in avanti agiscono Ricci e Panerai sulle fasce con Russo e Chicharro punte centrali. In panchina si rivedono in vesti dirigenziali anche due dei fondatori, ovvero il presidente Zillotti e Mileno.

La gara è abbastanza noiosa, merito del Bazzano che non fa giocare i biancorossi, le azioni infatti si contano sulle dita di una mano e la prima è biancorossa, con Mariotti che pesca Chicharro in area e la punta calcia bene di sinistro ma tra lui e la rete si frappone un difensore che devìa in angolo. Al 25’ la svolta, un pallone non allontanato a dovere da Brindisi finisce tra i piedi della punta ospite (già autore di tre reti contro i vastesi nella scorsa stagione) che vince altri due rimpalli e riesce nell’area piccola, in maniera lesta, a piazzare la palla nell’angolino opposto a quello difeso da Giardino che non riesce ad arrivare.

La rete sembra spezzare le gambe ai biancorossi ma Ricci guadagna un ottimo calcio di punizione sulla destra e mentre gli avversari protestano, Mariotti calcia sul secondo palo ma il portiere è reattivo e la toglie dallo specchio con un bel colpo di reni.

Nella ripresa girandola di cambi con De Gregorio al posto di Panerai, con susseguente spostamento di Crisanti alto a sinistra e il neo-acquisto Verdolini che rileva Chicharro posizionandosi al fianco di Russo.

Le mosse del tecnico non portano ai risultati aspettati, anche se De Gregorio libera un po’ Mariotti dal compito d’interdizione. Crisanti al 13’ lancia Russo dopo un ottimo intervento di Cantalicio, la punta vastese riesce a vincere il duello con il difensore e si presenta a tu per tu con l’estremo difensore ospite, il quale compie due autentici miracoli deviando il primo tiro del 18 biancorosso ed è superlativo nel rialzarsi e respingere anche il secondo tentativo.

Scampato il pericolo, i blu di Bazzano si riorganizzano ma al 20’ restano in dieci per l’espulsione del loro capitano dopo l’ennesimo fallo subito da Crisanti. Vista la superiorità numerica, il tecnico biancorosso si gioca il tutto per tutto passando al 3-4-3 con gli ingressi di Pedace per Ricci sulla corsia mancina e di F.Mariotti per Brindisi su quella destra, ma anche questo non porta ad altri risultati grazie alla capacità degli avversari di chiudersi in otto dietro la linea della palla.

Su un contropiede la punta scappa a Santilli e si trova a tu per tu con Giardino ma spreca tutto colpendo il palo. Il forcing del Boca non procura altre occasioni se non un calcio di punizione di Cantalicio dalla trequarti che il portiere ospite devìa con i pugni in angolo. A due minuti dalla fine, una disattenzione collettiva su calcio d’angolo, permette al neo entrato ospite di segnare indisturbato la rete del definitivo 2-0.

Sul piano del gioco e dell’intensità c’è stato un chiaro passo indietro rispetto alla prima gara, ma sicuramente i vastesi si rifaranno Venerdì sera a Monghidoro, casa di Gianni Morandi, nell’anticipo della terza giornata del campionato Eccellenza regionale Uisp.

La dirigenza e gli atleti ringraziano gli sponsor “Promotennis”, panificio “Di Lello”, “Tornese”, “Le delizie culinarie da Ciccio”, “La Banda degli Onesti”, “Fernando Schnellimbiss”, “Modè”, Hotel “Acquario”, parrucchiera “Loredana Fabrizi”, “Giovani in Movimento”, sanitaria “Savelli”-Castel Frentano, “Dolce Passione”, “la Concordia”, tendaggi “Paola Sforza”, Autodemolizioni “Galiè”, ristorante-pizzeria “Il Pirata del Porto”, pizzeria “Edamus” e gli atleti che stanno contribuendo a questa nuova e difficile stagione del Boca Punta Penna.



ASD Boca Punta Penna – Bazzano Arci 0-2

ASD Boca Punta Penna (4-2-4): 72 Giardino; 2 Brindisi, 6 Santilli, 10 Cantalicio, 5 Maccione; 12 Crisanti, 8 (C) G.Mariotti; 7 Ricci, 9 Chicharro, 18 Russo, 15 Panerai. A Disposizione: 00 PEdace, 11 Verdolini, 13 F.Mariotti, 14 Masina, 16 Mazza, 17 De Gregorio. Allenatore: Bozzelli. Dirigenti: S.La Verghetta, Mileno, Zillotti.

Ufficio Stampa ASD Boca Punta Penna