Oltre 2mila 800 persone hanno venduto e acquistato a Vasto libri usati per l'anno scolastico 2013-2014. E' il bilancio del Mercatino del libro di testo usato, che ieri sera alle 20 ha chiuso i battenti. La trentanovesima edizione, inaugurata il 12 agosto scorso, fa registrare un +22% nel numero degli utenti.

"Un aiuto concreto grazie al quale anche quest’anno ci siamo distinti dalla politica delle chiacchiere; un risparmio che le famiglie di Vasto, del comprensorio e delle vicine regioni hanno toccato con mano; un vero e proprio contrasto alla speculazione delle case editrici", commenta Marco di Michele Marisi, responsabile di Giovani in movimento, il sodalizio che raggruppa il centrodestra giovanile di Vasto. "Un successo che ci aspettavamo, vista la crisi economica che sta attanagliando il Paese Italia, considerati i costi proibitivi dei testi scolastici nuovi e ritenuto che la nostra iniziativa viene svolta con serietà e senza scopo di lucro. Le cifre con chiarezza dimostrano un incremento generale di chi ha usufruito del nostro servizio, del 22 % rispetto allo scorso anno. 587 sono state le persone che hanno lasciato in conto vendita al nostro Mercatino del libro di testo usato i volumi che non utilizzavano più; 5820 i testi catalogati, 3202 quelli venduti e 2815 le presenze registrate tra chi ha lasciato i propri libri, chi li ha comprati, e chi è venuto a visitare la struttura, la più antica d’Abruzzo e non solo. La soddisfazione è enorme soddisfazione e, con essa, la voglia di continuare a dare una mano a famiglie e studenti che ogni anno devono fare i conti con i costi dei testi scolastici, e la volontà di proseguire la battaglia contro gli speculatori ed anche contro quei professori che piuttosto che andare incontro alle esigenze delle famiglie che fanno dei veri e propri sacrifici per mandare i propri figli a scuola, continuano ogni anno a cambiare i testi in adozione, così da costringere gli studenti a doverli comprare per forza di cose nuovi. Io, insieme ai tanti volontari che quest’anno hanno voluto contribuire alla riuscita di questa storica iniziativa, abbiamo rinunciato alle vacanze estive per dare una mano alla comunità cui siamo orgogliosi di appartenere. Ne è valsa la pena e ne varrà sempre".