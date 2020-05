E' iniziata oggi pomeriggio intorno alle 15.00 la nuova esperienza professionale di Mario Lemme alla guida della Vastese. I primi ad arrivare al campo dei Salesiani sono stati Berardi e Soria, poi via via tutti gli altri giocatori: Avantaggiato, Galiè, Battista, Triglione e Napolitano, da San Salvo Di Santo e Pantalone, il gruppo Antignani, Cardone, Catenaro e Cialdini, poi a seguire quello di Irmici, Di Vito e Spagnuolo, per concludere con Balzano di ritorno da una visita medica.

Prima di iniziare l'era Lemme però c'è stato spazio per Nicola Di Santo, l'ex allenatore è arrivato al campo insieme al preparatore atletico Sergio Nanni, entrambi hanno salutato il gruppo nello spogliatoio. Palpabile un po' di delusione e tristezza sia da parte del mister che da parte del gruppo, anche se poi ci ha pensato Torres a sdrammatizzare. E' indubbio che Di Santo lasci un buon ricordo e che umanamente i ragazzi si siano legati a lui e trovati molto bene.

Subito dopo è stata la volta del nuovo tecnico, accompagnato dal suo vice, Simone Di Santo, che nel parcheggio ha incrociato il suo predecessore per un simbolico passaggio di consegne. Tra i due saluti e strette di mano, la stima resta reciproca.

"Devo solo ringraziare la Vastese per la grande opportunità che mi ha dato - ha detto Di Santo - auguro il meglio a questa squadra e non è escluso che possa rimanere in società con un altro ruolo, è mia intenzione mettere a disposizione la mia esperienza qualora fosse utile. Faccio un grande in bocca al lupo a Mario e ai ragazzi".

Oltre al segretario Dino Monteferrante e all'allenatore della juniores Michele Stivaletta, ad accogliere il nuovo tecnico biancorosso erano presenti il presidente Giorgio Di Domenico, il vicepresidente Luigi Salvatorelli, il dirigente Francesco Prospero e il direttore sportivo Alfonso Calvitti.

Lemme, che in mattinata aveva rilasciato le prime dichiarazioni, ha parlato in privato alla squadra e poi sorridente e determinato ha diretto il suo primo allenamento al quale hanno assistito anche alcuni tifosi dei gruppi Teste Quadre e Aragonesi. Sarà solo un'impressione ma il nuovo mister ha già mostrato una certa sicurezza e fiducia, facendo subito capire di avere le idee chiare per risalire la china e uscire da una posizione di classifica non degna della Vastese. Ci sarà da lavorare, ma il compito non sembra affatto intimorirlo.