Inizia bene la Vastese Juniores nel campionato Juniores d'Elite. La squadra allenata da Michele Stivaletta, neopromossa nel massimo torneo giovanile regionale, vince 2-1 in trasferta contro la Torre Alex Cepagatti.

L'avversario è ben organizzato e la Vastese soffre, al 20' è in svantaggio a causa di una disattenzione difensiva, ma la squadra non demorde e attacca così trova il pareggio al 40' con Di Croce. Il primo tempo si conclude in parità sull'1-1.

I ragazzi biancorossi non si accontentano e provano ad osare di più, così dopo tante occasioni Balzano la mette dentro al 20' e sigla il vantaggio. Poi gli ospiti proteggono il risultato fino al termine della gara.



"Non mi sarei aspettato mai una squadra cosi vogliosa di divertirsi - ha detto mister Stivaletta a fine partita - abbiamo vinto giocando a calcio. Penso che sia una notizia importante in vista del raggiungimento di quello che è il nostro obbiettivo: la salvezza. Un risultato che ci permetterebbe di non rovinare il miracolo dello scorso anno.

Questa la formazione schierata: D'Attilio, D'Adamo G., D'Adamo A., Savino, Tricase, Ayoub, Fabrizio, Piccinini (80' Desiati), Balzano, Di Croce, Dumitriu (85' Di Santo Marco). A disposizione Catuogno, Di Carlo, Marinelli.

Nel prossimo turno, in programma lunedì alle 15.00, al campo sportivo dei Salesiani, la Vastese giocherà contro il Miglianico.