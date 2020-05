"Le nostre imprese non riescono più a pagare le tasse". Con questo grido d'allarme Oreste Menna lancia la manifestazione regionale che la Cna, confederazione nazionale dell'artigianato e della piccola e media impresa, terrà a Vasto domani, primo ottobre.

Imprenditori di tutta la regione si ritroveranno in piazza Barbacani, dinanzi al municipio, per far emergere una realtà sempre più preoccupante: le piccole e medie imprese non ce la fanno a pagare l'Imu e le altre tasse di cui sono oberate. Le vendite sono in picchiata e molte attività rischiano di chiudere.

"Domani mattina, martedì primo ottobre, alle ore 10, a palazzo di città, il sindaco Luciano Lapenna incontrerà una delegazione della Cna Abruzzo impegnata, in questi giorni, con i propri iscritti, a protestare contro l’applicazione dell’Imu sulle attività produttive", spiega un comunicato del municipio.

"Domani la delegazione della Cna Abruzzo illustrerà al primo cittadino di Vasto le ragioni alla base della loro protesta e le richieste formulate per l’applicazione delle aliquote su negozi, laboratori artigianali e capannoni".