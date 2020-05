Processione solenne e due concerti bandistici: è il programma della seconda giornata di festeggiamenti in onore di San Michele Arcangelo, patrono di Vasto. Le previsioni meteo hanno indotto, invece, l'amministrazione comunale a rinviare concerto de I Nomadi, che si terrà giovedì sera, alle 21, in piazza del Popolo. "Visto che è atteso l'arrivo di numerosi fans ed estimatori al seguito della band, non è stato reperito, per motivi di capienza e di ordine pubblico. un sito al coperto sufficiente ad ospitare le migliaia di persone interessate alla loro esibizione e attese in città per l'occasione da ogni parte della regione", si legge in una nota del Comune di Vasto

Il programma di oggi - Ss. Messe (Chiesa S. Maria Maggiore) ore 7,30 - 9,30 - 11,00

Santa Messa(Chiesa di Santa Maria Maggiore) ore 18,00

a seguire Solenne Processione presieduta da Sua Ecc. Mons. Bruno Forte

Percorso: Strada Santa Maria, Corso de Parma, Piazza del Popolo, Via Adriatica, Via Barbarotta, Piazza Caprioli, Via del Forno Rosso, Via Marchesani, Piazza Barbacani, Corso Garibaldi, Via Vittorio Veneto, Via XXIV Maggio, Corso Italia, Via San Michele

Gran concerto bandistico Città di Lecce

Maestro Direttore e Concertatore Paolo Addesso

ore 10,30 - 20,30 Corso Nuova Italia (Ex Palazzi Scolastici)