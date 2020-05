"Mi piace essere qui con gente che crede nelle cose belle e anche un po' azzardate". Con queste parole Rosanna Di Michele, presidente di Abruzzo in Tavola e ambasciatrice della cucina tipica abruzzese e dei suoi prodotti a New York, ha introdotto la serata di "A teatro con gusto". Un format ideato dall'attore Corrado Oddi, già proposto in diverse località italiane, che unisce la recitazione alla cucina, in un percorso ad intreccio che regala "cibo per l'anima e per il corpo". Con l'accomapagnamento musicale del maestro Roberto Gentilezza, tra le luci soffuse della sala del ristorante Vistamare, presso la Grotta del Saraceno, la serata si apre con l'inconfondibile voce di Aldo Fabrizi. Il monologo di Corrado Oddi è un viaggio attraverso la passione tutta italiana per il cibo. Passando dalla guerra, "quando c'è la guerra si mangia poco e male" alle esagerazioni del Bel Paese a tavola.

Il "luogo" in cui la narrazione di Oddi procede tra momenti esilaranti e riflessivi, è la cucina in cui Rosanna cucina muovendosi svelta ma con eleganza tra il banco ed i fornelli, per preparare uno dei piatti che i commensali troveranno sulla loro tavola. E così l'arte dei due protagonisti in scena si fonde nel corso del discorso, con le parole di Oddi che richiamano lo sfrigolio dell'olio in padella o del sugo che cuoce.

Cucina e teatro, due grandi passioni degli italiani, in un "Paese che ha fatto del cibo la sua luminosa e potente bandiera". Dall'ascolto si passa alla degustazione, con i piatti preparati dallo chef Giuseppe. E poi la seconda parte dello spettacolo, con le poesie di Belli e di Trilussa. La conclusione è con una delle poesie più famose di Trilussa, la "Ninna nanna della guerra", un brano attuale ancora oggi, in tempi di difficoltà e con i venti di guerra che spirano da Oriente.

Tanti applausi per i due protagonisti della serata e il ringraziamento a Gigi Molino, manager della Grotta del Saraceno, che ha accolto con favore la proposta di questa innovativa formula di spettacolo.

Foto di Costanzo D'Angelo - Occhio Magico