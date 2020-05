E' una decisione che era nell'aria già da ieri, al termine della partita che ha visto la Vastese perdere con San Nicolò. Nicola Di Santo, l'allenatore della trionfale stagione 2012/2013, l'artefice della promozione in Eccellenza, non siederà più sulla panchina biancorossa. La società del presidente Di Domenico ha reso nota la sua decisione con una nota pubblicata sulla pagina facebook ufficiale.

"Oggi pomeriggio alle ore 15,30 la Società Vastese Calcio ha incontrato il proprio allenatore signor Nicola Di Santo. Alla fine di un cordiale colloquio, le parti hanno deciso di comune accordo la risoluzione consensuale del contratto che le legava. Nel ringraziare Nicola Di Santo per l'opera prestata, la società si riserva di comunicare nelle prossime ore, e comunque dopo la riunione del direttivo nel tardo pomeriggio, il nome del nuovo allenatore che sarà alla guida della compagine biancorossa sin dall'allenamento di domani".

In 5 giornate la Vastese ha collezionato una vittoria, 2 pareggi e 2 sconfitte, con 6 gol all'attivo e 9 subiti. Risoluzione consensuale, non un esonero, Di Santo paga per i risultati, anche se le colpe non sono tutte sue, ma era ormai evidente che il rapporto con la dirigenza non fosse più stabile come in passato. Anche a causa delle parole pronunciate dall'allenatore all'indomani della sfida di Coppa Italia contro il San Salvo, che hanno portato la società a optare per il silenzio stampa. Tra questa sera e al massimo domani mattina sarà comunicato il nome del nuovo tecnico che martedì alle 15.00 dirigerà il primo allenamento.

Tra i candidati ci sono Luigi Carosella, ex giocatore della Pro Vasto ed ex allenatore di Virtus Cupello e Bojano, il pescarese Fabio Montani, ex calciatore di Lanciano e Vastese, tecnico di Penne, San Nicolò, Montenero e Angolana. Nella stagione 2006/07 è stato il vice di Andrea Camplone a Lanciano in C1. Entrambi domenica erano in tribuna all'Aragona. Piace anche Mario Lemme che a sorpresa potrebbe spuntarla sugli altri due, le sue quotazioni in queste ultime ore sono in salita.