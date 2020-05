Oggi pomeriggio alle 15.00 prenderà il via il campionato Juniores d'Elite abruzzese vinto lo scorso anno dal Vasto Marina allenato da Roberto Antonaci, primo nel girone e primo a livello regionale dopo aver superato in finale la D'Annunzio Marina.

Due i gironi da 14 squadre, le compagini della nostra zona sono inserite nel gruppo B, dove ci sono Vastese, Vasto Marina, Virtus Cupello e San Salvo, oltre a Folgore Sambuceto, San Vito, Francavilla, Miglianico, River Casale, Valle Del Foro, Torre Alex, Acqua&Sapone e Il Delfino Flacco Porto. Vastese e Vasto Marina si sfideranno il 21 ottobre per l'andata e il 3 febbraio per il ritorno. Il torneo prevede 26 giornate in totale e si concluderà il 7 aprile, poi si passerà alla finale regionale e alle fasi nazionali.

Al campo sportivo di Vasto Marina alle 15.00 di oggi sarà subito derby tra i campioni in carica del Vasto Marina, quest'anno allenati da Luigi Baiocco e dal suo vice Antonio Maccione, che se la vedranno contro la Virtus Cupello dell'ex Giuseppe Luciano. I padroni di casa hanno allestito una compagine di tutto rispetto, anche quest'anno tra le favorite per la vittoria finale, insieme ai protagonisti della scorsa stagione (Cesario, Stivaletta, Riella, Menna, Pili, D'Alessandro, Iammarino), a parte qualcuno che ha dovuto lasciare per limiti di età, si sono aggiunti Gaspari, Nocciolino, De Biase e Monachetti.

La rinnovata Vastese di Michele Stivaletta, che lo scorso hanno ha vinto il torneo provinciale Juniores Chieti, gioca in trasferta contro la Torre Alex Cepagatti, tra le novità, oltre al promettente Balzano già visto all'opera in prima squadra, ci sono anche l'attaccante Dumitriu e Piccinini, lo scorso anno al Vasto Marina. Il San Salvo ospita la Valle Del Foro.