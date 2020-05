Venerdì 4 ottobre, alle ore 10.30 , presso la Pinacoteca di Palazzo d’Avalos, in occasione della Giornata della Pace, sarà presentato alla città il Tavolo per il Dialogo Interreligioso e la Pace fra le Culture.

"L’amministrazione comunale, ritenendo fondamentale promuovere la convivenza e la coesione sociale nella nostra città che sempre più diventa multietnica e multireligiosa, ha aderito con entusiasmo alla proposta, maturata tra i rappresentanti di diverse confessioni religiose, tesa a dare vita ad un tavolo per il dialogo interreligioso", si legge in un comunicato del municipio.

"Lo Statuto comunale della nostra città - ha detto l'assessore Anna Suriani - garantisce le libertà individuali e la parità delle persone senza discriminazione di età, sesso, religione, razza, e la promozione della cultura della pace, per una società dove siano pienamente riconosciuti e realizzati i diritti e le libertà fondamentali."

"L’elemento della diversità religiosa e culturale - ha aggiunto l'assessore - può diventare un vero cemento per la pace e per la convivenza civile e pacifica; il dialogo appare la via più efficace per superare la diffidenza e i conflitti favorendo un modello di convivenza sociale che valorizza la diversitàconsiderandola una risorsa, aborrendo sterili contrapposizioni. La presentazione del tavolo, e delle sue ambiziose quanto affascinanti finalità, rappresenta un significativo passo in avanti verso la costruzione di una città pluralista in particolare per i giovani, attori fondamentali dell’educazione interculturale. Interverranno i rappresentanti delle religioni cristiana, cattolica e protestante, buddista Soka Gakkai, islamica".

Comune di Vasto - Ufficio stampa