Vittoria per l'Incoronata Vasto nella seconda giornata di campionato. Tre punti che premiano il lavoro dei ragazzi di mister Mucci. Nel primo tempo i vastesi iniziano subito all'attacco e mettono in difficoltà gli ospiti con la loro velocità, molti fraseggi, tanto possesso palla che non sempre si tramuta in occasioni pericolose. Una di queste viene sciupata da Romilio di testa davanti al portiere, mentre un'altra occasione capita sui piedi di Priolo che calcia a lato.

Il secondo tempo è simile alla prima frazione con l'Incoronata che detta i tempi e il Colledimezzo che prova di rimessa ad impensierire l'inoperoso portiere vastese. Al 77' arriva il vantaggio biancorosso siglato da Romilio che brucia la difesa avversaria su lancio da centrocampo. La partita si avvia altermine con l'Incoronata che prova a raddoppiare ma senza riuscirvi. Alla fine arriva un'importante vittoria che fa morale.





Incoronata Calcio Vasto-Colledimezzo 1-0 (0-0)

Rete: 77' Romilio (Incoronata)



Incoronata Calcio Vasto: Di Gregorio, Stivaletta, Lanzano, Della Penna, Mastrangioli, Rapino, Verrone, Bevilacqua, Romilio, Auriemma, Priolo. A disposizione Mariani, Farina, Valentini, Coletti, Cupido, Monteferrante, Calvano Allenatore Francesco Mucci

Per vedere il video dell'incontro clicca qui.